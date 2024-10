Mulher Yazidi cativada que passou mais de uma década sob o domínio do ISIS é libertada em Gaza

As Forças de Defesa de Israel (FDI) anunciaram numa quinta-feira, Fawzia Amin Sido foi libertada em uma operação conjunta com os Estados Unidos e atores internacionais, que ocorreu nesta semana.

Fawzia então falou com a CNN, compartilhando que agora estava de volta ao Iraque após anos de prisão.

Ela explicou que foi sequestrada ainda criança pelo Estado Islâmico em agosto de 2014, quando o grupo extremista tomou a cidade de Sinjar na província de Nineveh, no norte do Iraque. Durante esse tempo, eles cometeram atos horríveis, como executar homens e meninos yazidis, cometer violência sexual e estupro contra mulheres e meninas, além de outras atrocidades.

Ao longo dos anos seguintes, ela foi transportada para vários locais em diferentes países.

Como ela disse, eles acabaram no acampamento Al-Hol (na Síria) em 2019, antes de serem contrabandeados para Idlib. Dali, ela foi para a Turquia. Em 2020, ela adquiriu um passaporte na Turquia, o que lhe permitiu viajar de Istambul para Hurghada, no Egito, e depois para Gaza.

Ela também compartilhou que passou um ano em Rafah, na faixa de Gaza ao sul, um lugar que ela encontrou quase insuportável para viver.

O Hamas, ela disse, a incomodou continuamente devido ao seu backgrounds yazidi e contato com a família, chegando ao ponto de apagar o conteúdo do seu telefone durante as investigações. Depois de um ano, ela foi transferida para uma casa de hóspedes.

Durante o conflito Israel-Hamas em 2023, ela foi novamente mudada com frequência até 1º de outubro, quando ela afirmou que uma ONG a salvou.

A FDI afirmou que seu captor provavelmente foi morto durante os ataques da FDI em Gaza, permitindo que ela escapasse para um esconderijo, onde foi resgatada e levada à passagem de fronteira de Kerem Shalom.

Fawzia não mencionou um ataque enquanto discutia sua situação com a CNN, em vez disso, disse que foi resgatada por uma ONG, cujo nome ela não conseguiu lembrar, em Rafah.

“Dali, oficiais americanos me ajudaram e me ajudaram a voltar para Bagdá”, disse ela.

Israel compartilhou um vídeo dela reencontrando seus familiares, que a abraçaram emocionados.

O Ministério das Relações Exteriores do Iraque confirmou que ela foi libertada após quase cinco meses de esforços coordenados entre as agências do governo iraquiano, os EUA e as autoridades jordanas.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, confirmou que os EUA ajudaram a evacuar Fawzia de Gaza. Ele apoiou a versão de Israel, dizendo: “Recentes eventos levaram à morte de seu captor, permitindo que ela escapasse”.

Ele acrescentou que, após contato do governo iraquiano informando sobre sua fuga, sobrevivência e desejo de voltar para a família, os EUA tomaram medidas para ajudar em sua extração de Gaza e retorno para casa com a família. Isso foi alcançado após trabalhar em colaboração com parceiros regionais por várias semanas.

A jornada traumática de Fawzia a levou a vários países do Oriente Médio, incluindo a Síria, Idlib e a Turquia.

A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, desempenhou um papel crucial em seu retorno eventual para casa no Oriente Médio.

