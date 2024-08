Mulher encontra a morte com uma faca de cozinha: paciente de saúde mental da Baixa Saxónia

Com base nas acusações, um homem supostamente agrediu sua mãe com mais de 30 facadas de uma faca de cozinha grande em Norden durante fevereiro, após uma discussão. Infelizmente, a mulher de 62 anos não resistiu aos ferimentos e seu filho foi preso logo após o incidente dentro de um prédio residencial. Durante o julgamento, ficou claro que ele foi considerado inocente devido a um problema de saúde mental. De acordo com o registro do tribunal, ele confessou ter cometido o ato. No entanto, permaneceu vago sobre o motivo.

Apesar de ter sido considerado inocente devido a um problema de saúde mental, o homem ainda estava morando em um prédio residencial. Após o incidente perturbador, a relação do homem com sua família próxima ficou tensa.

