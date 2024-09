Muitos recém-nascidos têm problemas auditivos.

Muitos indivíduos apresentam declínio auditivo com a idade, enquanto outros nascem com deficiências auditivas. Vários fatores contribuem para isso, principalmente influências genéticas. Determinar se sua prole herdará essa condição pode ser feito por meio de um teste simples.

Os distintivos da polícia no veículo sugerem que esse aparelho auditivo não é de uma pessoa idosa. O menino de sete anos que o usa nasceu com um grau moderado de deficiência auditiva. Sua condição piorou, levando ao uso atual de implantes cocleares em ambos os lados. Esses dispositivos melhoram a audição por meio de pequenos impulsos elétricos.

Aproximadamente um em cada mil nascimentos apresenta deficiências auditivas, como explicado por Monika Tigges, chefe de foniátria e audióloga pediátrica do Hospital da Cidade de Karlsruhe. Fatores genéticos são responsáveis por cerca de metade a três quartos desses casos, e essa tendência está aumentando. Normalmente, os problemas ocorrem no ouvido interno, onde as células pilosas não se desenvolvem corretamente. Essas células balançam com o som e transmitem esse estímulo ao nervo auditivo, como a professora explica. Se esse processo não funcionar corretamente, pode prejudicar a audição.

Notificações de Triagem Auditiva Neonatal

Essa condição geralmente se torna evidente durante um teste simples em que um dispositivo emite um som no ouvido e mede a reverberação. Esse teste geralmente é realizado na maternidade, de acordo com Tigges. A identificação precoce de deficiências auditivas é crucial devido à importância dos primeiros anos para o desenvolvimento da linguagem.

Os pais do menino de sete anos de Karlsruhe vêem a implementação da triagem auditiva neonatal como um marco importante. No entanto, em seu caso, a mãe deixou o hospital logo após o nascimento, então o exame foi adiado até os seis meses de idade. "O diagnóstico foi um choque inicial", diz o pai.

Desde então, a família tem comparecido regularmente a consultas com um otorrinolaringologista, um audiologista, um consultor de educação especial e especialistas no Hospital Universitário de Freiburg, onde a configuração do implante coclear é ajustada a cada poucos meses. "Ambas, pessoas e máquinas, precisam de treinamento", diz o pai.

Interferências de ruído de fundo

Essa tecnologia estimula as células nervosas do nervo auditivo eletricamente. Um porta-electrodos é inserido na cóclea, que mal cresce após o nascimento, permitindo a operação a partir de apenas um ano de idade, de acordo com Tigges. A parte externa do aparelho auditivo consiste em um microfone e um processador que convertem informações sonoras em impulsos elétricos.

Para distâncias e ambientes barulhentos como jardim de infância ou escola, há microfones interligados que permitem que as vozes dos pais ou professores sejam ouvidas mesmo em meio ao ruído de fundo. "Estamos gratos por esses avanços tecnológicos", diz o pai.

No entanto, a capacidade do processador de som é limitada quando se trata de ruído de fundo. Até mesmo sons aparentemente tranquilos como folhas farfalhantes se tornam desafiadores. "É difícil para nós, pais, entender, pois não encontramos isso como ouvintes normais." Além disso, a tecnologia não é completamente à prova d'água, e o cérebro deve se adaptar ao novo método de audição. Como resultado, o filho teve que reaprender a localizar a fonte de um som.

Deficiências auditivas apresentam desafios significativos para os pais

De acordo com a mãe, fazer contato visual enquanto fala ajuda na comunicação, já que as expressões faciais também ajudam o filho a entender. "Ele também pode ler lábios", ela acrescenta. Além disso, é importante falar com frequência. "Crianças saudáveis precisam ouvir uma palavra 100 vezes antes de poder falar", ela explica. Com deficiência auditiva, são necessárias 200 vezes. "Então eu falo com ele duas vezes mais." O mesmo se aplica ao seu irmão mais novo, que também nasceu com deficiências auditivas.

Perda auditiva em ambos os ouvidos e início precoce, bem como ocorrência familiar, são indicativos de perda auditiva geneticamente causada, de acordo com Hanno Bolz do consórcio Bioscientia de laboratórios médicos. Se houver histórico familiar, é quase certo que a causa seja herdada. "Mais da metade das doenças são herdadas", diz Bolz. Isso também se aplica às perdas auditivas que surgem mais tarde na infância, adolescência ou idade adulta inicial.

Identificando a causa

Se uma causa genética for identificada, fica conhecido se outros sintomas podem ser esperados, quais especialistas devem estar envolvidos e quais são os exames de rotina necessários. Isso aumenta a eficiência do tratamento, segundo Bolz.

"E para muitos pais, especialmente com síndromes, já ajuda a finalmente dar um nome à imagem clínica frequentemente complexa", diz ele. "Ou saber que eles não fizeram nada de errado durante a gravidez." Os pais dos dois meninos de Karlsruhe também queriam saber o que esperar em seguida, "se algo mais deve ser esperado". Embora não seja 100% certo, o pai diz que as doenças sindrômicas mais conhecidas foram descartadas. Seu filho mais velho, que só conseguia falar 20 palavras aos dois anos e meio, quase alcançou seus colegas. "Ele tem um amor extraordinário pela linguagem." Recentemente, ele começou a escola.

O caso do menino de Karlsruhe destaca a importância da triagem auditiva neonatal precoce. As consultas regulares com profissionais médicos, incluindo otorrinolaringologistas, audiologistas e especialistas, foram essenciais para gerenciar sua deficiência auditiva devido a fatores genéticos.

Monika Tigges, uma especialista líder em foniátria e audióloga pediátrica, enfatiza que os fatores genéticos são responsáveis por cerca de metade a três quartos das deficiências auditivas neonatais, e essa tendência está aumentando.

Leia também: