"Muitas mortes são esperadas": Moradores próximos à fronteira Israel-Líbano expressam preocupação com a possível escalada de retaliações

O Rio Jordão tem sua fonte nesta região e há numerousos lagos e córregos que deixam você sem fôlego. No entanto, nós sempre olhávamos para a vista e questionávamos, 'Quando? Quando isso vai acontecer?', compartilhou um especialista em TI de 32 anos com a CNN.

"Presumimos que o incidente de 7 de novembro ocorreria aqui, frequentemente discutíamos isso", ele confessou, acendendo um cigarro fora de um hotel na margem do Mar da Galileia, a cerca de 64 quilômetros de Kiryat Shmona.

Os pais de Pinhas e sua avó idosa têm morado nesse hotel há quase um ano, desde que foram deslocados de Kiryat Shmona após o tragédia de 7 de novembro. Pinhas passou vários meses morando com amigos em Tel Aviv antes de alugar um apartamento lá; ele visita sua família com frequência.

Kiryat Shmona, aninhada em uma enclave israelense cercada pelo Líbano ao sul e ao leste, a apenas alguns quilômetros da fronteira, fica do outro lado de Israel onde os incidentes liderados pelo Hamas ocorreram no ano passado. No entanto, sua proximidade com o Líbano a deixa vulnerável à Hezbollah, o grupo militante apoiado pelo Irã que tem atacado persistentemente Israel nos últimos anos, apoiando o Hamas.

Israel retaliou com ataques transfronteiriços, e ambas as partes estiveram envolvidas em uma escalada de represálias desde 8 de novembro. A Hezbollah declarou que não vai parar seus ataques contra Israel até que um cessar-fogo seja alcançado em Gaza.

A cidade foi atingida várias vezes nos últimos meses, com o último incidente sendo uma saraivada de foguetes que causou danos significativos e vários incêndios em uma manhã de sexta-feira, segundo a polícia israelense.

No entanto, Pinhas disse à CNN que não foram os foguetes que fizeram sua família deixar sua casa. Os foguetes sempre foram uma preocupação em Kiryat Shmona.

"Durante minha infância, não eram apenas sirenes como agora... era alguém gritando de um carro, 'Todos para os abrigos! Todos para os abrigos!', e na escola, quando o alarme tocava, ninguém entrava em pânico porque estávamos acostumados", ele lembrou.

"Todos iam para o abrigo, você ouvia as explosões e depois esperava alguém dar o sinal de liberação para sair", ele explicou, acrescentando que, embora os locais tivessem se acostumado com os ataques aéreos, sempre havia a preocupação de que a Hezbollah pudesse atacar pelo solo.

"Havia um aviso alguns meses antes de 7 de novembro, dizendo que a próxima guerra não seria apenas de foguetes. Eles viriam aqui. Há muitos túneis, e precisamos nos preparar... mas não o fizemos. As pessoas são míopes. Até que algo aconteça, você não age de verdade", ele disse.

Mas então veio o choque dos eventos, quando o Hamas e outros grupos militantes mataram mais de 1.200 pessoas no sul de Israel e sequestraram aproximadamente 250 mais em Gaza.

"Tudo mudou então", disse Pinhas. "Achávamos que nosso exército era forte e preparado, e de repente, você vê isso, tiros para todos os lados. Tive três amigos que estavam no festival de Musaf, um deles morreu, dois foram salvos", disse ele.

'Muitos vão morrer'

O governo israelense insistiu que a segurança de pessoas como Pinhas é uma das razões pelas quais deve agir agressivamente contra a Hezbollah no Líbano.

Durante a reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas na semana passada, o Primeiro-Ministro de Israel Benjamin Netanyahu afirmou que a Hezbollah lançou mais de 8.000 foguetes contra Israel desde 8 de novembro, forçando cerca de 60.000 pessoas a deixarem suas casas perto da fronteira.

"Israel tem suportado essa situação intolerável por quase um ano. Hoje, vim dizer que chega. Não vamos descansar até que nosso povo possa voltar com segurança para suas casas", declarou.

Logo após o discurso de Netanyahu na ONU, as Forças de Defesa de Israel (FDI) realizaram um ataque letal em Beirute, alvejando e matando o líder de longa data da Hezbollah, Hassan Nasrallah.

Três dias depois, as FDI anunciaram que estavam lançando uma 'operação terrestre limitada e localizada' no Líbano. O porta-voz principal das FDI, Almirante Daniel Hagari, disse que a missão visava prevenir um ataque da Hezbollah no estilo de 7 de novembro e 'para permitir que todos os 60.000 israelenses voltem com segurança para suas casas no norte de Israel'.

No entanto, pelo menos alguns dos indivíduos cuja segurança Netanyahu invocou em seu discurso agora expressam dúvidas.

Falando com a CNN em sua varanda na vila de Shtula, Ora Hatan expressou sua preocupação com a possibilidade de as ações do exército no Líbano serem muito custosas para Israel.

"Eu acho que é muito arriscado para o exército entrar no Líbano, porque há muitos perigos... Eu acho que podemos proteger a fronteira com aviões, ou ir e vir... mas não ficar (no Líbano), é muito arriscado", disse ela.

Hatan, cuja casa dá para a fronteira do Líbano, passou a vida toda em Shtula. Ela explicou que está preocupada que a guerra atual seja muito mais mortal do que foi em 2006, a última vez que Israel invadiu o Líbano.

Pinhas, também, está dividido sobre a decisão de Israel de penetrar na fronteira.

"É muito difícil. De um lado, posso dizer sim, porque precisamos voltar para casa e trazer paz para nossa cidade. Então meu primeiro pensamento é que precisamos fazer alguma coisa sobre isso, porque o objetivo deles (da Hezbollah) é nos matar", disse ele.

No entanto, outro problema que pesa na mente de todos é que essa situação é perigosa e deve resultar em muitas baixas. O Hezbollah conhece profundamente seu território, tornando-o seu quintal. Diferente do conflito de 2006, não se trata de uma operação em pequena escala. Tivemos tempo suficiente para que eles se preparem e armazenem armas. Ele apontou, referindo-se à incursão israelense de 2006 no Líbano que durou 34 dias e terminou em impasse, com a morte de cerca de 1.100 libaneses e cerca de 170 israelenses.

Para o Líbano, o número de mortos ultrapassou o do conflito de 2006. Desde 17 de setembro, quando Israel começou sua campanha atual de bombardeios, pelo menos 1.401 pessoas morreram no país, de acordo com a contagem da CNN, utilizando dados do Ministério da Saúde do Líbano. Cerca de 1 milhão de pessoas foram deslocadas, de acordo com o oficial que supervisiona o centro de gerenciamento de crise do Líbano.

O ataque israelense é um dos mais intensos dos últimos anos, superado apenas pelo bombardeio de Gaza.

O vale perto de Kiryat Shmona ecoa com uma sequência regular de explosões altas, fornecendo uma indicação clara da intensidade do bombardeio. Um estrondo quando o projétil de artilharia é disparado, seguido por um assobio agudo enquanto voa sobre a cabeça. Em seguida, um som de impacto pesado a alguma distância além da fronteira.

Durante uma hora, enquanto visitava a área na quinta-feira, a CNN contou cerca de 53 projéteis saindo - cerca de um por minuto.

Antigamente uma cidade de cerca de 22.000 habitantes, Kiryat Shmona tornou-se uma cidade deserta ao longo do último ano. Os sinais de destruição estão por toda parte nas suas ruas - marcas de estilhaços em edifícios, danos causados por detritos caindo e destruição por ataques de foguetes.

Na quinta-feira, enquanto se celebrava o ano novo judaico, a família Pinhas fez um breve retorno a Kiryat Shmona. Como Pinhas explicou, sua intenção era "regar as plantas e alimentar os gatos. Há muitos gatos de rua em Kiryat Shmona e eles precisam ser alimentados."

Na quinta-feira, vários foguetes foram lançados contra a cidade do Líbano, mas foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea Iron Dome. Uma luz brilhante desapareceu no céu enquanto os mísseis de interceptação subiam, neutralizando a ameaça.

Enquanto isso, um gato preto e branco persistia em vasculhar os escombros acumulados na frente de uma casa da família destruída por um ataque de foguete anterior.

O mundo assistiu com preocupação enquanto a tragédia de 7 de novembro se desenrolava em Kiryat Shmona, levando ao deslocamento de muitos moradores.

Apesar da constante ameaça de foguetes, as pessoas em Kiryat Shmona se acostumaram a viver com o perigo, como Pinhas lembrou de suas experiências na infância.

