Morreu aos 86 anos, o ex-presidente peruano Alberto Fujimori

Após uma longa luta contra o câncer, nosso pai, Alberto Fujimori, partiu para encontrar o divino. Pedimos que aqueles que o amavam ofereçam uma oração por seu descanso eterno, como expresso por Keiko Fujimori na plataforma X.

Fujimori, que governou o Peru de 1990 a 2000, vinha lutando contra uma doença, como confirmado por seu médico principal, Alejandro Aguinaga, em declarações à imprensa fora da residência de Keiko Fujimori em uma quarta-feira.

Fujimori havia revelado anteriormente um diagnóstico de um novo tumor maligno, datado de maio.

Uma figura controversa em seu país, Fujimori governou o Peru entre 1990 e 2000. Seu governo tirou o país da beira do abismo econômico, mas foi manchado por acusações de violações de direitos humanos e corrupção, pelas quais foi punido décadas depois.

Da figura de fora para ditador

Filho de imigrantes japoneses, Fujimori estudou agricultura em Lima antes de prosseguir seus estudos de pós-graduação no exterior, nos Estados Unidos e na França.

Ao retornar ao Peru, ele apresentou um programa de televisão sobre questões ambientais e, posteriormente, concorreu à presidência em 1989 como líder de um novo partido – Cambio 90 (“Mudança 90”) – derrotando o renomado escritor, Mario Vargas Llosa.

Herdeiro de um estado à beira do colapso econômico, Fujimori implementou rapidamente políticas econômicas rigorosas conhecidas como “Fujishock”, controlando a hiperinflação.

Ele também viu a vitória contra os rebeldes do Sendero Luminoso, um grupo guerrilheiro lendário na América Latina, após a prisão do líder da organização, Abimael Guzmán, responsável por incontáveis mortes. O manejo subsequente de uma crise de reféns na embaixada do Japão lhe rendeu aplausos internacionais.

Para alguns peruanos, os sucessos domésticos de Fujimori transformaram o político iniciante no líder forte que o Peru precisava. No entanto, uma distinta tendência autoritária começou a se manifestar à medida que ele usava as forças de segurança para sufocar a dissidência. Logo, surgiram acusações de abuso de poder e corrupção, lançando uma sombra sobre seus triunfos nacionais.

Na década de 1990, a esposa de Fujimori, Susana Higuchi, o denunciou publicamente como corrupto e acusou a família de ter vendido ilegalmente roupas doadas ao Japão. Após o divórcio, Fujimori nomeou sua filha mais velha, Keiko, como primeira-dama antes de seu segundo mandato.

Em 2000, Fujimori buscou um terceiro mandato histórico, apesar das dúvidas sobre sua validade constitucional. Ele venceu, levando seu principal oponente a questionar a fraude eleitoral.

No entanto, seu governo desabou dramaticamente mais tarde naquele ano, após a divulgação de fitas incriminadoras do poderoso chefe de inteligência, Vladimiro Montesinos, subornando um congressista da oposição. O escândalo rapidamente se expandiu à medida que mais fitas comprometedoras surgiam.

Fujimori negou qualquer má conduta, mas sua relação com o povo começou a deteriorar-se. Muitos peruanos permaneceram incrédulos, suspeitando de seu conhecimento das maquinações de poder e do desvio de recursos de Montesinos.

Aqueles novembro, durante uma viagem ao Japão, Fujimori tentou renunciar à presidência do Peru ao enviar um fax para casa, desencadeando uma crise política no Peru. Dias depois, o Congresso peruano o removeu, declarando-o “inapto moralmente” para governar.

Ele permaneceu no Japão por vários anos, insistindo que seu retorno à elite política peruana era iminente. Na década de 2000, ele viajou para o Chile enquanto preparava um retorno político, mas foi preso e posteriormente extraditado de volta ao Peru para enfrentar julgamento por violações de direitos humanos, entre outros supostos crimes.

Conflitos legais

Fujimori passou tempos intermitentes na prisão nos últimos anos devido a sua saúde debilitada, após ser condenado em quatro processos criminais diferentes.

Em 2009, um tribunal especial da Suprema Corte o condenou a 25 anos de prisão por ter autorizado as ações de um esquadrão da morte responsável pelo assassinato de civis.

Em julgamentos separados, o ex-presidente também foi condenado por invadir a casa de Montesinos para roubar vídeos incriminadores, retirar ilegalmente fundos do tesouro nacional para pagar Montesinos e autorizar interceptações ilegais e subornar legisladores e jornalistas.

Ele obteve um perdão médico por suas violações de direitos humanos em dezembro de 2017 do então presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski. O escritório de Kuczynski lançou um comunicado à época, afirmando que Fujimori “sofre de uma condição progressiva, degenerativa e incurável”, e que “as condições da prisão representam um sério risco para sua vida, saúde e integridade”.

“Estou plenamente consciente de que as consequências do meu governo, do ponto de vista positivo, foram bem recebidas. No entanto, reconheço que, do ponto de vista negativo, também frustrei outros compatriotas. A eles, estendo minhas sinceras desculpas do fundo do meu coração”, disse Fujimori em um vídeo gravado de sua cama de hospital e postado no Twitter em 2017.

No entanto, o perdão gerou protestos violentos na capital Lima e recebeu críticas substanciais de organizações de direitos humanos e legisladores.

O perdão foi revertido em janeiro de 2019, e em 2018, um tribunal peruano decidiu que ele poderia ser julgado por suposta participação no sequestro, tortura e assassinato de seis pessoas na cidade central peruana de Pativilca, de acordo com a agência de notícias estatal Andina.

Apesar de várias condenações criminais contra ele, Fujimori permaneceu firme, defendendo suas ações como sendo pelo bem do país. Ele manteve essa perspectiva até o último momento.

Após alcançar uma significativa renovação econômica e vencer os rebeldes do Sendero Luminoso, a liderança de Fujimori estendeu-se além das fronteiras do Peru, conquistando reconhecimento nas Américas e além.

Em consequência de seus sucessos e controvérsias políticas, Fujimori tornou-se uma figura proeminente na conversa global sobre o cenário político mundial durante os anos 1990.

