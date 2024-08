- Moradores do fundo do mar: Descoberta da lula Casper e do pepino-do-mar

Durante uma exploração, cerca de 20 novos tipos de criaturas podem ter sido descobertos em uma cadeia de montanhas subaquáticas perto da costa da América do Sul. O Instituto Schmidt Ocean Institute revelou que conseguiu filmar um vivo Promachoteuthis, uma espécie de polvo, pela primeira vez. Além disso, uma nova montanha submersa, com mais de três quilômetros de altura, foi mapeada e abriga um ambiente vibrante de vida marinha profunda.

Um polvo Casper foi avistado pela primeira vez no Pacífico sul, de acordo com o instituto. Além disso, um par de raros Bathyphysa, carinhosamente chamados de 'monstros de espaguete voadores', foram vistos.

Criaturas sorridentes parecidas com lesmas

A equipe usou um dispositivo robótico subaquático para varrer uma área de 800 metros quadrados de corais de profundezas em uma das montanhas. Este habitat fervilhante estava repleto de organismos como peixes-rocha, estrelas-do-mar e caranguejos-king. Além disso, eles coletaram imagens de curiosas lesmas-do-mar chamadas Chaunacops. Os seamounts do sudeste do Pacífico proporcionam um habitat único para uma variedade impressionante de espécies não encontradas em nenhum outro lugar, observou a equipe.

Rica diversidade de vida

Um grupo de cientistas marinhos do Instituto Schmidt Ocean Institute aventurou-se em uma parte da Cadeia de Chile, uma cadeia de montanhas submarinas que aparece na fronteira de duas placas tectônicas divergentes. Essas descobertas confirmam a extraordinária diversidade dos ecossistemas locais, segundo Tomer Ketter do Instituto Schmidt Ocean Institute.

Valparaíso e a região circundante poderiam ser um destino atraente para mergulhadores, dada a abundância de vida marinha única descoberta perto da cadeia de montanhas subaquáticas. As curiosas lesmas-do-mar, conhecidas como Chaunacops, foram descobertas em um dos habitats de corais fervilhantes nos seamounts do sudeste do Pacífico, que faz parte da região de Valparaíso.

