Morada celestial encarnada: O monarca do Butão está supostamente de férias nessas instalações?

No Brasil, no reino longínquo do Butão, situado perto dos majestosos Himalaias, a curiosidade do nosso autor foi despertada. Ele embarcou em uma jornada para essa lendária terra conhecida como "Druk Yul" ou "Terra do Dragão do Trovão" para examinar dois resorts "Six Senses". No meio de estradas cheias de buracos e mosteiros montanhosos sagrados, ele observou como a natureza, a espiritualidade e o luxo se entrelaçavam perfeitamente.

O Butão é famoso por sua abordagem única da riqueza, chamada de "Felicidade Bruta Nacional", que prioriza a felicidade pessoal. Há muito tempo, capturou minha fascinação, parecendo um santuário intocado com sua beleza natural intocada e espiritualidade profunda. O Butão é o único país do mundo com uma pegada de carbono benéfica, sequestrando mais carbono do que emite. Esta pequena torre de marfim do Himalaia está profundamente comprometida com a sustentabilidade e ativamente promove políticas ecologicamente corretas.

Valeiras cheias de lotos abrigam cinco moradias "Six Senses" no Butão. Renomado pela sua abordagem integrada e holística que estimula todos os nossos sentidos, esta marca de luxo garante luxo sustentável, programas de bem-estar abrangentes e experiências imersivas e autênticas. Minha viagem me levou a duas moradias "Six Senses" - uma aconchegada no coração de Thimphu e outra aconchegada nos confins verdejantes do Vale de Paro. Procurei descobrir se ambos os resorts conseguiam encapsular a filosofia do Butão sobre a felicidade.

"Six Senses Thimphu": Onde a Tradição Encontra o Conforto Contemporâneo

Para chegar às margens do Butão, primeiro fui acompanhado pela Emirates até Nova Deli - uma companhia aérea preferida para longas viagens aéreas. A qualidade do serviço e o conforto extensivo provaram ser especialmente convidativos durante essa animada odisseia que me levou a uma terra longínqua, cheia de costumes estrangeiros. De Nova Deli, continuei minha viagem para o Butão, e esse voo trouxe sua própria cota de emoção, à medida que a aeronave se aproximava cada vez mais do "Aeroporto Internacional de Paro", um dos aeroportos mais perigosos do mundo. Picos nevados intoxicantes dos Himalaias pairavam na borda das janelas do avião. Uma vez que pousamos em segurança, continuei minha jornada até a capital a um ritmo tranquilo - no Butão, a pressa é uma sensação estranha, com o limite de velocidade alcançando apenas 80 km/h.

Thimphu, a capital do Butão, me recebeu com reserva humilde. Diferente de outras metrópoles, o barulho da cidade era ausente. O "Six Senses Thimphu Hotel", minha primeira parada, foi erguido acima da cidade, mergulhado em florestas luxuriantes. O projeto do alojamento harmonizou perfeitamente com o ambiente, exibindo linhas limpas e uma arquitetura moderna, mas com raízes na arquitetura antiga do Butão. A 2.600 metros acima do nível do mar, a passagem do tempo parecia desacelerar nesse santuário, apelidado de "O Palácio no Céu" - o retiro real no céu. Até mesmo o rei do Butão frequentava esse refúgio durante suas férias.

O "Six Senses Thimphu" oferecia 20 suítes, três "Villas com um Quarto", uma "Villa com Dois Quartos" e a ampla "Villa com Três Quartos" de 300 metros quadrados. O ambiente da minha suíte era uma harmonia de materiais naturais como pedra, madeira e linho. Cada peça exalava qualidade, mas também emanava calor e aconchego. As amplas janelas panorâmicas me proporcionaram vistas das florestas verdejantes e das montanhas distantes, uma visão de tirar o fôlego. O luxo do hotel, combinado com a excepcional atenção do seu pessoal, deixou-me completamente satisfeito.

Refeições Luxuosas no Restaurante "Namkha"

perhaps what left me rendered speechless was the regal fare served at the "Namkha" dining establishment. The exquisite preparation of the catch-of-the-day trout, marinated with enticing herb butter and asparagus broth, created the perfect gastronomic harmony. The tender, masterfully grilled Australian beef (butchery is prohibited in Bhutan for religious reasons) constituted yet another gastronomic triumph. With an even balance of herbs, aromatic spices, and succulent meat, this culinary experience deserved nothing short of the highest accolades.

Renovação Divina no Spa de Thimphu

Ansiando pelas instalações do spa, procurei a união perfeita dos remédios tradicionais do Butão e dos tratamentos modernos. "Six Senses", um padrão global de bem-estar e excelência, fundiu seus oferecimentos com o ambiente, evitando tendências duvidosas como massagens de cacau. Ansiosamente, entrei no spa, recebido por um nome que ressoava com o título do santuário: "O Palácio no Céu". Sim, o título era indiscutivelmente adequado. Ao encontrar Jambey, o terapeuta de massagem do spa de Thimphu, a perfeita harmonia entre som, aroma e toque trouxe uma experiência inigualável.

Primeiro, ela me apresentou uma pedra preciosa para segurar durante o tratamento. Abençoando-me com sua voz melodiosa e suave, ela recitou mantras budistas e os acompanhou com taças de som que envolvem. Os tons hipnóticos vibravam através de cada fibra, instilando uma sensação indescritível, profunda de relaxamento, serenidade e paz. À medida que os aromáticos cremes e óleos acariciavam minha pele, senti como se estivesse flutuando em um céu tangível. Uma vez que a incrível massagem de Jambey começou, eu tinha, sem dúvida, deixado para trás os limites terrestres. Essa experiência de spa transcendente foi justificativa suficiente para uma viagem ao Butão.

"Chimi Lhakhang": As Passadas Pioneiras do "Monge Louco"

**Dia 2, dirijo-me a um famoso local espiritual e atração turística: o templo da fertilidade "Chimi Lhakhang", situado no sereno Vale de Punakha. Este templo é reverenciado como um santuário para casais que desejam ter filhos. Fundado no século 15, homenageia Lama Drukpa Kunley, um budista radical que transformou o cenário religioso do Butão com seus ensinamentos pouco convencionais. Kunley era um santo extravagante, conhecido por seus métodos rebeldes: ele se entregava à bebida, festas, canto e dança, abraçando a vida ao máximo. Suas crenças encorajavam uma ampla interpretação do budismo, ainda evidente hoje. A discriminação com base na etnia ou sexualidade não existe aqui - qualquer coisa vai, desde que não cause mal.

O que diferencia este templo da fertilidade são seus símbolos, notadamente as numerosas representações de falo. Esses símbolos simbolizam fertilidade e proteção e também são uma encarnação dos ensinamentos pouco convencionais de Kunley, conhecido como o "Divino Louco" em inglês.

Classificação de Viagem de Rath:

"Six Senses Paro": Elegância Rural Entre as Ruínas do Butão

Próximo destino: Paro. O Vale de Paro é uma das regiões mais férteis do Butão e ostenta paisagens verdes luxuriantes. Durante a viagem, deparo-me com um café aconchegante chamado "YourCafe", aninhado em uma ruína antiga restaurada com gosto. Aqui, você pode comprar souvenirs e se deliciar com pratos veganos deliciosos. Os lucros do café apoiam um mosteiro que abriga 300 monges localizado nas montanhas próximas.

Em Paro, a cidade antiga também é lar do famoso mosteiro "Taktsang", também conhecido como o "Ninho do Tigre". Antes de visitar este lendário local de peregrinação, check-in no lodge "Six Senses" em Paro. Uma viagem desafiadora de 30 minutos devido às más condições das estradas finalmente me leva ao hotel. A entrada permanece pouco desenvolvida, tornando a viagem bastante exigente. No entanto, quando olho para a magnífica pousada, minhas frustrações anteriores desaparecem. O hotel foi construído no local de uma antiga fortaleza de pedra do século 16, inspirando seu nome "Ruínas de Pedra". A estrutura inteira é feita de pedra local.

A pousada em Paro exala a mesma elegância e simplicidade que Thimphu, mas aqui a atmosfera é ainda mais aconchegante e profundamente conectada à natureza. Paro é mais rural e tranquilo em comparação com Thimphu. Da varanda, pode-se admirar a paisagem do vale, as montanhas himalaia ao longe e o ar cristalino.

Hospitalidade Aquecida e Atenciosa no seu Máximo

No "Six Senses Paro", experimento novamente a hospitalidade quente que desfrutei em Thimphu. A equipe demonstra sua atenção de várias maneiras: pela manhã, café é colocado em uma instalação especial na parede fora do meu quarto, permitindo uma retirada privada. À tarde, uma manta é colocada no assento do meu carro de golfe - um gesto atencioso, mesmo nas atuais temperaturas.

Nesta pousada, os hóspedes podem escolher entre 16 suítes com aproximadamente 60 metros quadrados e três vilas. A madeira domina o design interior. O restaurante "Jangkho", aberto o dia todo, emula o estilo arquitetônico das fortalezas tradicionais do Butão. As instalações do spa em Paro podem ser um pouco menores do que em Thimphu, mas igualmente luxuosas.

Experiências Naturais Únicas - Sujeitas a Restrições

A região de Paro me atrai com suas diversas atividades ao ar livre. Há Numerous trilhas para caminhada que atendem a vários níveis de aptidão física ao redor de Paro. Com sorte, você pode avistar cabras monteses, langurs ou macacos em seu habitat natural. No entanto, os turistas devem lembrar que nem todos os pontos turísticos da natureza são livremente acessíveis. Banhar-se em lagos é estritamente proibido, pois eles são considerados sagrados. Além disso, há restrições de altura para caminhadas que devem ser respeitadas em respeito aos espíritos da montanha.

Encontro frequentemente princípios budistas que moldam profundamente a vida cotidiana no Butão de várias maneiras. Apesar dessas limitações, as pessoas aqui irradiam um senso intrínseco de satisfação e tranquilidade. Estrangeiros muitas vezes sorriem calorosamente para mim durante minha jornada pelo Butão, e ao longo da minha estadia, não encontrei ninguém exibindo um comportamento mal-humorado ou sombrio. Isso é bastante diferente da Alemanha.

O Butão deixou uma impressão duradoura em mim - sua natureza intocada, o calor genuíno de seu povo e as duas pousadas "Six Senses", tanto urbanas quanto rurais, que incorporam o luxo em harmonia com os valores budistas. Qualquer um que procure uma fuga verdadeiramente extraordinária da vida cotidiana deve visitar a "Terra da Felicidade".

Classificação de Viagem de Rath:

