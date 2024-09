Métodos adequados para se livrar de medicamentos de forma eficaz

Tem algum xarope para tossir vencido da gripe do inverno passado? Ou talvez você tenha alguns comprimidos para pressão arterial não utilizados em sua farmácia?

Você quer se livrar desses restos, mas quer ter certeza de que está fazendo isso de uma maneira ecologicamente correta. Jogar no vaso sanitário ou na pia pode parecer uma solução fácil, mas isso pode levar a alguns problemas ambientais inesperados. A Câmara dos Farmacêuticos da Baixa Saxônia desaconselha esse método. Mesmo as garrafas vazias de medicamentos não devem ser lavadas antes de serem descartadas.

Por que jogar no vaso sanitário é tão ruim?

A razão é que os ingredientes ativos nos medicamentos podem entrar no ciclo da água através das águas residuais. Uma vez que eles estejam no ciclo da água, eles podem causar consequências indesejadas em vários lugares. Por exemplo, nas estações de tratamento de esgoto: resíduos de antibióticos podem prejudicar as bactérias usadas no tratamento de águas residuais, de acordo com a Câmara dos Farmacêuticos.

Os ingredientes ativos também podem passar pelo ciclo da água e acabar em corpos d'água, onde eles podem se acumular nas plantas e animais que vivem lá. Por exemplo, isso pode afetar a reprodução de insetos aquáticos.

Então, como devo descartar medicamentos corretamente?

O melhor método de descarte pode variar de acordo com sua localização, já que o descarte correto de medicamentos é regulamentado no nível local. Você pode descobrir as regras específicas para sua área no site "www.arzneimittelentsorgung.de".

Em muitas cidades e comunidades, os medicamentos podem ser jogados no lixo comum. No entanto, isso não é válido em todos os lugares. Por exemplo, em Berlim, os comprimidos, pomadas, etc., devem ser descartados por meio de veículos de coleta de resíduos perigosos ou centros de reciclagem com pontos de aceitação de resíduos perigosos, como mencionado no portal.

Uma coisa que é consistente em todos os lugares: as caixas de papelão e os folhetos de medicamentos pertencem ao lixo de papel.

Sabia que? Você também pode levar seus medicamentos vencidos ou não utilizados à farmácia mais próxima. Muitas farmácias oferecem serviços de descarte profissionais, de acordo com a Câmara dos Farmacêuticos da Baixa Saxônia. No entanto, eles não são obrigados a fazer isso.

O meio ambiente deve ser considerado ao descartar medicamentos vencidos ou não utilizados, já que os ingredientes ativos podem ter um impacto negativo nas estações de tratamento de esgoto e causar danos às bactérias usadas no tratamento de águas residuais. Além disso, se esses ingredientes acabarem em corpos d'água, eles podem se acumular em plantas e animais, potencialmente afetando sua reprodução.

