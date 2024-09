Método de verificação alternativo: ignorar confirmação por SMS

Pessoas estão atualmente empurrando acordos de energia para os clientes por meio de ligações e mensagens de texto. Se você receber uma abordagem de vendas seguida de uma mensagem, fique alerta. Não clique nela! E se você clicar? Aqui está o que você deve fazer em seguida.

Inicialmente, você recebe uma abordagem de vendas, seguida de uma mensagem - supostamente oferecendo um plano de energia econômico de um novo fornecedor. Você é supposed to confirmar a mudança para o novo provedor ao clicar em um link. Muitas pessoas acabam assinando um contrato mesmo que tenham apenas clicado por curiosidade.

O Centro de Conselhos de Consumidores da Baixa Saxônia alertou contra essa tática, pois viu um aumento no número de reclamações. Se os chamadores afirmarem ser do Centro de Conselhos de Consumidores, Agência Federal de Rede ou fornecedores de energia locais, não acredite neles e não compartilhe sua leitura do medidor, endereço ou nome pelo telefone.

No entanto, uma SMS geralmente segue. Os chamadores usam isso para obter uma confirmação por escrito para a mudança para o novo provedor. "Em nossas consultas, encontramos que as pessoas não estavam cientes de que clicar no link significava concordar com um contrato. Eles geralmente só queriam verificar a oferta ou entender a taxa anunciada", explica René Zietlow-Zahl, especialista em direito de energia no Centro de Conselhos de Consumidores da Baixa Saxônia.

Zietlow-Zahl alerta para essas mensagens, pois elas podem ser uma forma de smishing - um ataque de cibersegurança por SMS, também conhecido como phishing. Os remetentes podem estar tentando obter informações sensíveis ou instalar aplicativos em seu telefone.

Além disso, Zietlow-Zahl aconselha não a assinar nada no telefone, pois os termos do contrato não são facilmente verificáveis dessa forma.

Qual é a situação legal?

Em teoria, um contrato só se torna juridicamente vinculativo quando ambas as partes o assinam por escrito. Clicar em um link não pode ser considerado consentimento, argumentam os defensores do consumidor. No entanto, se os clientes forem direcionados para uma página com um formulário de contrato, um contrato pode ser confirmado ao assinar no telefone.

No entanto, os clientes têm o direito de cancelar, e os provedores devem informá-los sobre isso. Mesmo que os chamadores afirmem o contrário, o direito de cancelamento aplica-se 14 dias após a assinatura do contrato. Se os clientes não foram adequadamente informados, o prazo de cancelamento pode ser estendido para 1 ano e 14 dias, de acordo com Zietlow-Zahl.

O que você pode fazer se não quiser o contrato?

Discuta o contrato e cancele o quanto antes. Também peça provas - da assinatura específica do contrato e das instruções corretas sobre o cancelamento. Os consumidores podem usar uma carta modelo gratuita do Centro de Conselhos de Consumidores da Baixa Saxônia para esse fim.

Além disso, o defensor do consumidor Zietlow-Zahl aconselha: Reúna provas - faça capturas de tela, pois outros documentos podem não ser enviados automaticamente. É melhor documentar a assinatura do contrato você mesmo se precisar defendê-lo mais tarde.

