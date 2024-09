Merz opõe-se ao diálogo perpétuo sobre questões de imigração.

Após o colapso das negociações migratórias com o Governo Federal, o líder da fração da União, Friedrich Merz (CDU), expressa um otimismo mínimo para a ação conjunta. Durante o debate geral do Bundestag, Merz dirigiu-se à coalizão do tráfego de luz, dizendo: 'Não estamos entrando em um ciclo...