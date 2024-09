Meryl Streep enfrenta os talibãs através de um conto que gira em torno de felinos, roedores arbóreos e criaturas aviárias.

Um felino pode desfrutar dos raios do sol, enquanto um roedor corre pelo parque... Um pássaro emplumado pode cantar em Cabul, mas uma menina ou mulher não pode, e uma saída pública é proibida para uma mulher. Meryl Streep fez essa observação em uma segunda-feira, rotulando a situação como "extraordinária". Ela também a considerou uma supressão de direitos fundamentais e uma peculiaridade.

Os comentários de Streep desencadearam uma enxurrada de reações nas plataformas de mídia social, levando quatro nações a anunciarem medidas retaliatórias contra o Talibã por sua alegada supressão feminina.

Alemanha, Austrália, Canadá e Países Baixos declararam suas intenções de violar o Talibã por infringir a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW). Essa convenção, ratificada pelo governo afegão anterior em 2003, foi ignorada pelo Talibã quando eles reassumiram o poder três anos depois da retirada dos EUA.

A Ministra das Relações Exteriores Penny Wong da Austrália afirmou que as mulheres e meninas afegãs foram efetivamente removidas do espaço público devido às regulamentações do Talibã. Ela explicou que a ação colaborativa entre as quatro nações era sem precedentes.

Regulamentações mais rígidas

Desde sua ascensão, o Talibã tem aumentado o controle sobre mulheres e meninas.

Elas estão proibidas de trabalhar ou continuar os estudos além do sexto ano. O uso de véu é obrigatório, e elas devem evitar o olhar de qualquer homem não relacionado por sangue ou casamento.

Recentes regulamentações do Talibã exigem que as mulheres permaneçam em silêncio em público. A interpretação do Talibã do Islã dita que as vozes das mulheres são íntimas e não devem ser ouvidas enquanto cantam, recitam ou leem em voz alta.

Essas práticas opressivas, também concorrentes da ONU, têm levado a uma crise de saúde mental entre as mulheres do Afeganistão. Taxas de depressão entre mulheres estão aumentando, levando a um aumento nas tentativas de suicídio, de acordo com especialistas em saúde e ativistas.

A Human Rights Watch prevê que a intervenção legal das quatro nações ocidentais pode levar a um julgamento no Tribunal Penal Internacional em Haia. Uma vez que o documento foi assinado pelo governo anterior, o Afeganistão deve responder a essa reclamação, embora o Talibã não tenha mostrado nenhum sinal de ceder.

O governo Talibã ainda não respondeu à ação da CEDAW.

Demolição de um gênero

Em Nova York, Streep compartilhou seus sentimentos com a CNN's Christiane Amanpour, dizendo que foi compelida a se levantar pelas mulheres e meninas afegãs devido às ações do Talibã, que são semelhantes a "apagar um gênero inteiro".

Fawzia Koofi, ex-membro do parlamento afegão, informou a Amanpour que o Talibã não entendeu a transformação do Afeganistão. Apesar de seus esforços para silenciá-las, Koofi afirmou que as mulheres estavam determinadas a ser ouvidas.

Após a restrição do Talibã às vozes femininas em público, algumas pessoas popularizaram vídeos de si mesmas cantando em desafio nas redes sociais. Koofi declarou: "Isso indica um Afeganistão diversificado que o Talibã ainda não entendeu". Ela também explicou que cada mulher no Afeganistão se tornou uma jornalista e uma fonte de notícias, contando suas experiências pessoais.

Fereshta Abbasi, pesquisadora do Afeganistão para a Human Rights Watch, sugeriu que os esforços colaborativos da Alemanha e de seus parceiros poderiam pavimentar o caminho para uma resolução justa das "graves violações dos direitos humanos do Talibã contra as mulheres e meninas afegãs".

"É fundamental que outros países expressem seu apoio a essa ação e envolvam continuamente as mulheres afegãs à medida que o progresso ocorre", concluiu Abbasi.

O assunto da alegada supressão dos direitos das mulheres pelo Talibã no Afeganistão ganhou atenção global, resultando em quatro nações, incluindo a Austrália, anunciarem medidas retaliatórias contra o Talibã por violar a convenção da CEDAW. As rígidas regulamentações do Talibã na Ásia levaram a uma crise de saúde mental entre as mulheres, com taxas de depressão aumentando e um aumento nas tentativas de suicídio relatadas.

As ações do Talibã no Afeganistão foram condenadas como uma forma de "apagar um gênero inteiro" por Meryl Streep, destacando as práticas opressivas impostas às mulheres na região, que foram concorrentes pela ONU.

