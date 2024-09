Melhorar a produtividade através de uma gestão eficaz do tempo: Descubra estratégias úteis

É bastante estranho como as noites escurecem mais cedo nestes dias e a chuva constante parece não ter fim. O outono e o inverno podem definitivamente lançar uma sombra sombria sobre o nosso humor. Que tal nos tratarmos com algo delicioso, mas onde encontrar tempo para isso? O Instituto de Ciência do Trabalho Aplicado (ICTA) propõe três estratégias:

Engajar-se em atividades ao ar livre

Manter uma dieta equilibrada

Indulgar em experiências prazerosas

Encontrar tempo livre em meio a uma agenda de trabalho lotada e compromissos pessoais pode ser um desafio. A chave está em aprimorar nossas habilidades de gerenciamento de tempo. Aqui estão algumas táticas para encontrar algum tempo livre extra.

1. Escreva seus planos semanais

De acordo com o ICTA, escrever coisas no papel torna seus objetivos mais tangíveis. No início da semana, liste o que é importante tanto em sua vida profissional quanto pessoal, juntamente com uma estimativa de quanto tempo cada tarefa levará. Esse processo acrescenta uma camada de certeza aos seus planos.

2. Aplique a regra 40:60 para uma agenda diária viável

Se sua lista de tarefas é longa e as coisas não acontecerem como planejado, a regra 40:60 pode salvar o dia. Reserve cerca de 40% do seu tempo disponível como uma rede de segurança para atividades imprevistas, como ligações inesperadas, tarefas ou e-mails.

3. Estabeleça limites e priorize efetivamente

Fazer tudo o que é pedido e assumir muito é certo de levar a uma sobrecarga de agenda. Para evitar se sentir sobrecarregado, estabeleça seus próprios limites pessoais e aprenda a recusar educadamente ofertas que não estão de acordo com suas prioridades. O ICTA sugere expressar suas necessidades de forma direta e clara.

Outra estratégia de gerenciamento de tempo, o princípio de Kiesel, ajuda você a priorizar efetivamente. Inicialmente, reserve tempo para tarefas importantes. Em seguida, encaixe tarefas menos importantes ao redor delas. Visualize seu tempo como um balde. Ao colocar uma grande pedra primeiro, seguida por seixos menores, você será capaz de acomodar mais itens do que se você inverter o processo. Da mesma forma, começar com numerous tarefas pequenas pode deixar pouco tempo para tarefas mais importantes e urgentes.

Após escrever meus planos semanais de acordo com a sugestão do ICTA, percebi que incluir experiências prazerosas como uma prioridade poderia melhorar significativamente meu bem-estar geral, dadas minhas obrigações profissionais. Ao aplicar a regra 40:60 em minha agenda diária, fui capaz de reservar tempo suficiente para atividades agradáveis, garantindo um equilíbrio entre trabalho e lazer.

