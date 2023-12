Médicos acusam tropas israelitas de profanarem corpos e dispararem contra civis em hospital que Israel diz ter sido "centro de comando" do Hamas

As alegações referem-se a uma operação de oito dias levada a cabo pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) no Hospital Kamal Adwan na semana passada, que os militares alegam estar a ser utilizado como centro de comando e controlo pelo Hamas.

A CNN falou com dois médicos seniores, outro médico e um paciente do hospital, que forneceram testemunhos corroborantes do que aconteceu. A CNN também analisou provas em vídeo de algumas das alegações.

As imagens mostram um quadro perturbador da forma como as FDI levaram a cabo a operação, com os médicos a serem interrogados sobre as suas ligações ao Hamas e o pessoal a esforçar-se por tratar os pacientes presos no hospital.

As IDF afirmam que o Hamas esconde infra-estruturas terroristas dentro e à volta de instituições civis em Gaza, tais como hospitais, e que é essencial atacá-las para eliminar o Hamas da Faixa de Gaza. Mas as suas operações são polémicas, com as organizações humanitárias a afirmarem que as instalações médicas em Gaza estão impossibilitadas de prestar serviços básicos.

Entre as alegações mais graves relacionadas com as operações das IDF em Kamal Adwan está o facto de, quando as tropas estavam a deixar o complexo hospitalar, terem usado bulldozers para desenterrar corpos que tinham sido recentemente enterrados em cemitérios improvisados no pátio do hospital.

"Os soldados desenterraram as sepulturas esta manhã e arrastaram os corpos com bulldozers, depois esmagaram os corpos com os bulldozers", disse o chefe dos serviços pediátricos do hospital, Hossam Abu Safiya, numa entrevista telefónica no sábado. "Nunca tinha visto uma coisa destas".

Vídeos e imagens que partilhou com a CNN mostram restos humanos em decomposição espalhados pelo recinto do hospital.

A alegação foi apoiada pelo chefe de enfermagem do hospital, Eid Sabbah, e por outra enfermeira, Asmaa Tanteesh.

"Os corpos no pátio foram lavrados à nossa frente", disse Tanteesh à CNN. "Durante todo o tempo, estávamos a gritar e a berrar com eles, mas os nossos gritos caíram em ouvidos surdos".

Imagens de satélite tiradas a 15 de dezembro - pouco antes de as FDI se retirarem da área do hospital - mostram terrenos arrasados no exterior do complexo hospitalar.

As IDF não abordaram diretamente as alegações quando contactadas para comentar a CNN, mas reconheceram que tinham levado a cabo uma operação no hospital. "As tropas detiveram 80 terroristas, alguns dos quais participaram no atroz massacre de 7 de outubro", declarou em comunicado à CNN.

No início desta semana, as IDF divulgaram um vídeo do interrogatório do diretor do hospital e publicaram uma declaração em que este admitia que o hospital estava a ser utilizado para fins militares. Não ficou claro se a declaração foi feita sob coação.

Abu Safiya, o diretor da pediatria, e Sabbah, o enfermeiro-chefe, contrapuseram que o hospital apenas prestava serviços médicos e que os detidos eram civis e trabalhadores médicos.

O que sabemos sobre a operação em Kamal Adwan

A ação dos militares israelitas contra o hospital Kamal Adwan, no norte de Gaza, parece ter começado há mais de uma semana, com ataques e bombardeamentos na zona do hospital, cuja página no Facebook afirma estar sob a administração do Ministério do Interior, que em Gaza é dirigido pelo Hamas.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, o hospital também abrigou e tratou civis feridos e deslocados de Gaza, de acordo com as suas páginas nas redes sociais e testemunhas oculares

A operação intensificou-se na segunda-feira, 11 de dezembro, no mesmo dia em que o diretor do hospital, Dr. Ahmed Al Kahlot, disse à CNN que o hospital tinha sido cercado pelas forças israelitas.

No dia seguinte, as forças israelitas demoliram o muro ocidental do complexo hospitalar, segundo Abu Safiya, que disse que os soldados se dirigiram ao hospital com altifalantes, dando instruções aos homens que se abrigavam no interior para saírem.

O que aconteceu depois disso foi "para além dos pesadelos" para aqueles que permaneceram no hospital, disse ele.

Segundo Abu Safiya, ele e quatro outros médicos foram autorizados a permanecer no hospital e a tratar de 62 pessoas, incluindo várias crianças. Ao descrever a semana, apressou-se a falar, temendo que o sinal do telemóvel pudesse cair, como acontece frequentemente em Gaza nestes dias.

Cercado pelas tropas israelitas e com partes do complexo muito danificadas pelos bombardeamentos, não havia cuidados que pudesse oferecer, disse ele. O hospital estava sem comida, água, eletricidade e leite para as crianças e quase não tinha medicamentos para dar.

Tanteesh, a enfermeira, lembra-se de ter implorado por água, sem sucesso, disse ela. As tropas israelitas estavam "a meio metro de nós e rodeavam-nos no pátio. Não tínhamos água, as nossas gargantas estavam secas e tínhamos sede e implorávamos-lhes apenas um copo de água de manhã à noite", disse.

Algumas crianças morreram durante a operação israelita no hospital, disse ela, acrescentando que as enfermeiras tentaram diluir o leite com uma solução salina para tentar alimentar mais pacientes mais jovens do hospital.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, exigiu que as organizações de defesa dos direitos humanos abrissem urgentemente uma investigação sobre o que chamou de "massacre do Hospital Kamal Adwan, onde as crianças foram sitiadas sem água, alimentos, eletricidade e água por longos períodos".

O chefe da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alegou no domingo que a "destruição efectiva" de Kamal Adwan pelas forças israelitas nos últimos dias causou a morte de pelo menos oito pacientes, incluindo uma criança de 9 anos.

Porque é que Israel leva a cabo operações em hospitais

Desde o início da ofensiva terrestre, no final de outubro, Israel tem dedicado uma enorme atenção aos hospitais de Gaza. Como justificação, procurou apresentar o que diz ser a prova da utilização pelo Hamas de instalações médicas como centros militares e convidou os meios de comunicação social a filmar túneis com salas subterrâneas situadas por baixo do maior hospital de Gaza, o Shifa. Também mostrou aos jornalistas armas que diz terem sido encontradas noutros hospitais.

As provas de atividade militante encontradas em Kamal Adwan, segundo as IDF, incluem "numerosas armas, incluindo AK-47, RPG, engenhos explosivos, equipamento militar Nukhba (comando do Hamas), equipamento tecnológico e documentos dos serviços secretos do Hamas".

Na terça-feira, as IDF e os serviços de segurança de Israel divulgaram um vídeo editado do interrogatório do diretor de Kamal Adwan, Al Kahlot, sob custódia israelita. Uma declaração que acompanha o vídeo diz que Al Kahlot admitiu que o Hamas usa hospitais para fins militares e que faz parte da organização. No entanto, não é claro como é que os funcionários israelitas obtiveram a declaração de Al Kahlot, nem se esta foi verdadeira ou feita sob coação.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha considera geralmente que a divulgação de imagens de interrogatórios de prisioneiros de guerra constitui uma violação do estatuto da Convenção de Genebra relativo à proteção dos prisioneiros de guerra contra a "curiosidade pública".

Na semana passada, as FDI também divulgaram fotografias e vídeos que mostravam jovens a segurar armas no ar - militantes a entregar as armas após a sua rendição no hospital Kamal Adwan, alegadamente. Mas os funcionários entrevistados pela CNN disseram que os homens eram, na verdade, civis que se abrigavam no hospital depois de terem sido deslocados de outras partes de Gaza.

"Dissemos-lhes que não havia nenhum combatente da resistência no hospital e ninguém nos deu ouvidos", disse Tanteesh.

Segundo Abu Safiya e Sabbah, as armas com que foram fotografados pertenciam aos guardas de segurança do hospital. "Vi com os meus próprios olhos que o exército pediu aos jovens civis deslocados e à equipa médica que carregassem as armas dos guardas de segurança que tinham ficado na sala da guarda do hospital, e tiraram-lhes fotografias à minha frente", disse Abu Safiya.

"Eles dispararam contra mim e riram-se".

Abu Safiya também descreveu vários incidentes em que, segundo ele, as tropas israelitas atormentaram deliberadamente pessoas que sabiam não serem suspeitas.

Um colega médico, o Dr. Ayman Rajab, foi libertado pelos soldados após um interrogatório e depois baleado no peito quando tentava regressar ao hospital, disse Abu Safiya à CNN. Ele sobreviveu ao tiroteio e voltou para a sua família deslocada. Outro médico foi baleado na perna e o próprio filho de Abu Safiya foi baleado no abdómen, disse ele. O Ministério da Saúde de Gaza fez eco da alegação, dizendo que pelo menos cinco detidos foram baleados pelas tropas das FDI depois de lhes ter sido dito para regressarem ao hospital.

Preso no interior do Kamal Adwan, Abu Safiya diz que viu os dois colegas feridos e o seu filho rastejarem ao longo da estrada até que uma ambulância os alcançou e os transportou para outro hospital, disse ele.

Noutro caso, Abu Safiya alega que ele próprio se tornou um alvo depois de os soldados lhe terem telefonado nas primeiras horas da manhã de sexta-feira para verificar se havia algum movimento no exterior do hospital.

Seguindo as suas ordens, encontrou um idoso ferido deitado no chão em frente ao edifício. Mas quando Abu Safiya tentou aproximar-se do homem, diz, os soldados que o observavam começaram a disparar. "Dispararam contra mim e riram-se e gozaram", disse.

"Escapei aos tiros, mas eles chamaram-me novamente e pediram-me para o levar para dentro de novo", disse. Acabou por levar o homem para dentro, mas já era demasiado tarde. O homem não pôde ser tratado no hospital devido à falta de recursos médicos e morreu mais tarde devido aos ferimentos, disse Abu Safiya.

Noutro incidente, cães militares israelitas com câmaras foram enviados para o hospital para reconhecimento, segundo Abu Safiya. Um dos cães "atacou e maltratou" um idoso que se encontrava numa cadeira de rodas, antes de ser mandado embora, disse.

"O homem gritava de dor. As crianças e as mulheres choravam com o horror da cena. Eu não podia ajudar ninguém. Esta cena ultrapassava os pesadelos", disse. "Um dos seus soldados veio buscar o cão e estava a rir-se do velho e do que o cão lhe tinha feito".

Uma criança no hospital, que estava a receber tratamento para uma perna partida, também recordou cães a entrar no hospital e a atacar um idoso. "Os israelitas deixaram que os cães viessem atacar-nos. Torturaram-nos. Disparavam contra nós. As noites eram horríveis, nunca mais dormimos desde que chegámos aqui", disse à CNN. "Deixaram que os cães atacassem um homem idoso; não paravam de o morder".

As IDF não abordaram estas alegações na sua declaração, mas afirmaram que a sua operação em torno do hospital tinha como alvo o Hamas.

Outro hospital sob cerco

Embora os hospitais, enquanto categoria, estejam protegidos pelo direito internacional, podem ser considerados alvos militares legítimos se se verificar que albergam combatentes fisicamente aptos e armas.

Mas mesmo quando é esse o caso, os soldados têm condicionalismos éticos e legais na forma como lidam com os civis. A presença de armamento ou de combatentes feridos num hospital não faz dele necessariamente um alvo militar legal.

O artigo 19º da Convenção de Genebra estipula que "o facto de membros doentes ou feridos das forças armadas serem tratados nesses hospitais, ou a presença de armas ligeiras e munições retiradas a esses combatentes e que ainda não tenham sido entregues ao serviço adequado, não devem ser considerados actos prejudiciais ao inimigo".

No seu comunicado, as IDF afirmam ter interrogado os trabalhadores do hospital. "Os trabalhadores confessaram que as armas estavam escondidas nas incubadoras da UCIN, incubadoras que deveriam ser utilizadas para tratar bebés prematuros. Após o interrogatório, as tropas das FDI localizaram armas, documentos confidenciais e equipamento de comunicações tácticas."

As repetidas acções militares de Israel nos hospitais de Gaza e nas suas imediações continuam a ser alvo de críticas cada vez mais ferozes, com os profissionais de saúde e as ONG a alertarem para o facto de as rusgas colocarem em perigo os doentes e deixarem os hospitais sem funcionar.

"O sistema de saúde de Gaza já estava de rastos e a perda de mais um hospital, mesmo que minimamente funcional, é um duro golpe. Os ataques aos hospitais, ao pessoal de saúde e aos doentes têm de acabar", disse Ghebreyesus, o chefe da OMS, no domingo, sobre Kamal Adwan.

Apesar das crescentes críticas internacionais de alguns dos mais fiéis aliados de Israel sobre o crescente número de civis nos hospitais e em qualquer outra parte de Gaza, Israel não mudou de rumo na sua perseguição militar ao Hamas. Na terça-feira, a organização médica de beneficência Médicos Sem Fronteiras afirmou que outro hospital no norte de Gaza, Al-Awda, estava cercado pelas tropas israelitas, com doentes ainda no seu interior.

Gianluca Mezzofiore e Ibahim Dahmin, da CNN, contribuíram para esta reportagem

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com