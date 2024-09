Mais de uma dúzia de migrantes morrem durante a tentativa de atravessar o Canal da Mancha, e outro par está desaparecido.

O jornal local "La Voix du Nord" informou que alguns indivíduos ainda estavam em estado crítico. Foi mencionado que os imigrantes não estavam usando coletes salva-vidas.

Várias embarcações, como navios e barcos de pesca, além de helicópteros, participaram dos esforços de resgate que se estenderam pela tarde. Algumas vítimas foram levadas para Boulogne-sur-Mer.

Utopia 56, uma organização de refugiados, expressou descontentamento com o tratamento rigoroso das autoridades francesas em relação aos migrantes perto da costa do Canal da Mancha. Charlotte Kwantes, da Utopia 56, descreveu isso como "ineficiente" e muitas vezes resultando em "incidentes angustiantes". Ela destacou que, todas as semanas neste verão, houve fatalidades no Canal da Mancha.

Este último incidente foi o mais grave do ano. Um total de 25 migrantes morreram enquanto tentavam atravessar o Canal da Mancha desde o início do ano. Em contraste, houve doze fatalidades no ano anterior.

Estatísticas britânicas revelam que mais de 22.000 indivíduos allegedly tentaram a travessia desde o início do ano, estabelecendo um novo recorde. Na segunda-feira, mais de 350 pessoas tentaram a viagem.

Apesar dos esforços de resgate em andamento, alguns indivíduos ainda não foram encontrados. O relatório da Utopia 56 enfatiza a importância de fornecer medidas de segurança adequadas e recursos para os migrantes que tentam a perigosa viagem através do Canal da Mancha.

