Mais de mil milhões de pessoas irão às urnas no Sul da Ásia em 2024

Uma lenda do críquete e antigo primeiro-ministro a definhar na prisão contra um antigo fugitivo que procura regressar, enquanto um poderoso exército se mantém vigilante.

Um líder populista que espera entrar na sua segunda década no poder e que promove um tipo de política popular, mas religiosamente divisivo.

E uma nação insular que recupera da pior crise económica das últimas décadas, depois de os manifestantes terem invadido o palácio presidencial.

Quatro países do Sul da Ásia deverão ir às urnas no próximo ano, num grande teste à democracia em que cerca de 2 mil milhões de pessoas no Bangladesh, Paquistão, Índia e Sri Lanka irão votar de janeiro a setembro.

Todas elas antigas colónias que se tornaram independentes da Grã-Bretanha no século passado, encontram-se numa fase diferente de crescimento e enfrentam uma variedade de crises e oportunidades.

Eis o que precisa de saber sobre o maior espetáculo da democracia.

Bangladesh

O Bangladesh, um país com cerca de 170 milhões de habitantes, é o primeiro a votar a 7 de janeiro.

A democracia, outrora multipartidária, está a ser ameaçada à medida que o partido no poder, a Liga Awami, prossegue o que grupos de defesa dos direitos humanos dizem ser uma campanha para silenciar a dissidência, empurrando a república para algo que se assemelha mais a um Estado de partido único.

Sheikh Hasina, atual primeira-ministra e presidente do partido Awami, deverá ser reeleita como líder do país para um quarto mandato consecutivo.

Hasina está no poder desde 2009 e venceu as últimas eleições em dezembro de 2019, num escrutínio marcado por violência mortal e acusações de fraude eleitoral.

Na altura, faltava a sua principal adversária, Khaleda Zia, antiga primeira-ministra e chefe da principal oposição, o Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP), que foi presa no ano anterior por acusações de corrupção.

Durante grande parte das últimas três décadas, a política do Bangladesh foi marcada por uma rivalidade amarga entre as duas mulheres, que viram o pai e o marido, ambos políticos, serem assassinados no exercício das suas funções. A turbulência política seguiu-se na segunda geração.

Zia, 78 anos, vive atualmente em prisão domiciliária e o seu BNP continua a enfrentar desafios crescentes por parte de Hasina e do seu governo, com a detenção em massa dos seus políticos.

A situação deu origem a protestos e o BNP decidiu boicotar novamente as eleições, abrindo caminho a Hasina mais uma vez.

"O governo afirma comprometer-se a realizar eleições livres e justas com os parceiros diplomáticos, enquanto as autoridades estatais estão simultaneamente a encher as prisões com os opositores políticos da Liga Awami, no poder", afirmou Julia Bleckner, investigadora sénior para a Ásia da Human Rights Watch, numa declaração de novembro.

"Uma eleição livre é impossível quando o governo reprime a liberdade de expressão e incapacita sistematicamente a oposição, os críticos e os activistas através de detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados, perseguições e intimidações", acrescentou Bleckner.

No entanto, o país - que aspira a tornar-se um país de rendimento médio até 2031 - está a viver uma era de crescimento económico. Grande parte deste crescimento deve-se à indústria de fabrico de vestuário, que representa 35,1% do produto interno bruto anual do Bangladesh, de acordo com o Departamento de Comércio dos EUA.

"Desde a sua criação, o Bangladesh sempre teve instabilidade política, mas conseguiu ter uma taxa de crescimento muito boa", afirmou Sreeradha Dutta, professora de assuntos internacionais na OP Jindal Global University e autora de "Bangladesh on a New Journey - Moving Beyond Regional Identity".

Sreeradha Dutta acrescentou ainda que o país está a estabelecer relações fortes com os principais vizinhos da região.

"Por isso, independentemente de quem for o líder, os mesmos modelos de desenvolvimento serão adoptados... porque o Bangladesh aspira a ser algo muito maior do que é atualmente."

Paquistão

Governado durante grande parte dos seus 76 anos por dinastias políticas ou estabelecimentos militares, nenhum líder democraticamente eleito completou um mandato completo de cinco anos desde que o Paquistão conquistou a independência.

Nos últimos anos, o país de 230 milhões de habitantes tem assistido a uma mistura demasiado familiar de instabilidade política e ataques de militantes, a par de uma crise económica particularmente aguda que tem sido brutal para as famílias de rendimentos médios e baixos.

Imran Khan, o antigo primeiro-ministro do país e, sem dúvida, a figura mais popular, está a definhar atrás das grades, acusado de fraude e de revelar segredos de Estado, o que o impede de concorrer às próximas eleições de fevereiro.

Khan, que foi destituído do poder numa votação parlamentar de desconfiança no ano passado, afirma que as acusações contra ele têm motivações políticas e foram preparadas para o impedir de concorrer às eleições, uma alegação que as autoridades negam.

As estações de televisão estão proibidas de transmitir os discursos de Khan e muitos dos seus colegas do partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) foram detidos.

Em outubro, Nawaz Sharif, o antigo primeiro-ministro fugitivo do Paquistão, regressou à nação sul-asiática após quase quatro anos de auto-exílio, evitando a prisão e agitando a já agitada cena política do país, deixando muitos a acreditar que está de novo a candidatar-se ao lugar de topo.

Entretanto, o país enfrenta desafios crescentes - desde a incerteza económica e os frequentes ataques de militantes até às catástrofes climáticas que colocam milhões de pessoas em risco - que preparam o terreno para um difícil caminho de recuperação para a sua nova liderança.

"A incerteza política e económica anda de mãos dadas", afirma Fahd Humayun, professor assistente de ciência política e membro do corpo docente do departamento de ciência política da Universidade de Tufts.

"E qualquer governo que chegue ao poder através de eleições suspeitas não só estará provavelmente numa base fraca e dependente dos militares para a sua sobrevivência política, como também será pouco provável que atraia as entradas de capital de que tanto necessita."

Índia

Frequentemente designada como a maior experiência democrática do mundo, a Índia deverá ir às urnas na primavera, numa eleição gigantesca que deverá ver o Primeiro-Ministro Narendra Modi garantir um raro terceiro mandato no poder.

O líder populista do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata Party (BJP), apertou o controlo sobre as instituições democráticas da Índia de uma forma nunca vista desde os anos 70, quando Indira Gandhi governou o país com mão de ferro, empurrando-o para a autocracia.

Mas, na cena mundial, a Índia nunca foi tão importante.

Modi, cujo calendário deste ano incluiu viagens diplomáticas à Austrália e aos Estados Unidos, está a apresentar-se como um estadista que está a cimentar o país como uma superpotência moderna. E 2023 foi um ano notável para os 1,4 mil milhões de habitantes da Índia.

Este ano foi o momento em que ultrapassou a China para se tornar a nação mais populosa do mundo, enquanto no ano anterior ultrapassou o seu antigo governante colonial, a Grã-Bretanha, para se tornar a quinta maior economia do mundo.

Em agosto, a Índia fez história com a aterragem suave de um rover na Lua, tornando-se a quarta nação do mundo a conseguir tal proeza - e semanas depois lançou a sua primeira nave espacial dedicada ao estudo do Sol.

O país acolheu o Grupo dos 20 (G20) em setembro, dando a Nova Deli a oportunidade de alargar a sua liderança para além das fronteiras do país, numa altura de crescente agitação política.

No entanto, desde a sua primeira eleição, há quase uma década, os críticos também afirmam que o ethos secular e democrático da maior democracia do mundo está a desmoronar-se a uma velocidade alarmante, com as minorias a sentirem-se perseguidas pelas políticas maioritárias do BJP e qualquer crítica ao governo a enfrentar censura e punições severas.

Contra Modi está uma aliança recém-formada de 26 partidos políticos conhecida como INDIA, que inclui a principal oposição do país, o Congresso Nacional Indiano.

Mas na sua mais recente avaliação do sentimento dos eleitores, o Partido do Congresso perdeu três dos quatro votos regionais em eleições estatais importantes em dezembro, dando um impulso a Modi e ao seu BJP.

À medida que as eleições se aproximam, os analistas dizem que a política indiana continua imprevisível e que muita coisa pode mudar à medida que os partidos se preparam para a campanha nos próximos meses.

"As pessoas esperam que haja um desafio a Modi, que os partidos da oposição consigam organizar-se. Esse sonho, que parecia possível há três meses, parece agora mais difícil", afirmou C. Raja Mohan, membro sénior do Asia Society Policy Institute, durante uma conversa recente com a Asia Society.

"Mas mesmo seis meses é muito tempo em política."

Sri Lanka

Há quase dois anos, o então Presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, foi obrigado a fugir do país depois de manifestantes furiosos terem invadido a sua residência, acusando-o da pior crise económica dos últimos 73 anos.

Foi um momento marcante para um movimento de protesto que lançou a nação falida de 22 milhões de habitantes para a ribalta mundial, depois de a inflação ter disparado e as reservas estrangeiras terem diminuído, deixando milhões de pessoas incapazes de comprar alimentos, combustível e medicamentos.

Rajapaksa demitiu-se do seu cargo, abrindo caminho para a tomada de posse do atual Presidente Ranil Wickremesinghe.

Nas eleições previstas para antes de setembro, Wickremesinghe deverá candidatar-se a um segundo mandato, meses depois de ter ajudado a garantir um empréstimo muito necessário do Fundo Monetário Internacional e de ter feito reformas radicais no orçamento para assegurar o crescimento financeiro.

O Sri Lanka não realiza eleições gerais desde 2018 e Wickremesinghe tem adiado repetidamente as eleições devido à crise económica.

À medida que a economia - e o povo do país - recuperam, ainda não foi anunciada uma data para as eleições e resta saber se 2024 será o ano em que o povo do país decidirá sobre o seu futuro líder.

Fonte: edition.cnn.com