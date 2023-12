Mais de 11 000 migrantes à espera no norte do México, num contexto de aumento da fronteira

Em Tijuana, no México, do outro lado da fronteira com San Diego, na Califórnia, cerca de 3.800 imigrantes de países como México, Cuba, Haiti e Venezuela estão em abrigos, de acordo com o diretor municipal de assuntos migratórios, Enrique Lucero. Em Reynosa, México, do outro lado da fronteira com McAllen, Texas, outros 3.273 migrantes estão à espera nos abrigos Senda De Vida, de acordo com o pastor Hector Silva, que dirige as instalações. E na vizinha Matamoros, México, cerca de 4.000 migrantes estão a viver em campos, abrigos e casas abandonadas, diz Glady Cañas, que dirige a organização sem fins lucrativos Ayudandoles a Triunfar.

Os migrantes que esperam sentem-se "desesperados", segundo Cañas - mas muitos confiaram em mecanismos como a aplicação CBP One, que automatiza a marcação de consultas para pedir asilo à patrulha fronteiriça, disse ela.

Nas últimas semanas, as cidades fronteiriças dos EUA têm-se debatido com o peso de um aumento sem precedentes de pessoas que entram nos EUA vindas do México. Em dezembro, as autoridades federais registaram uma média de mais de 9 600 encontros de migrantes ao longo da fronteira sul dos Estados Unidos, informou a CNN na sexta-feira. A título de comparação, a média de sete dias registada em 28 de novembro foi de cerca de 6.800 encontros.

De acordo com Cañas, três migrantes se afogaram no Rio Grande na área de Matamoros em dezembro, mas as pessoas continuam tentando atravessar o rio apesar dos perigos letais. Os migrantes que optam por não esperar por uma via legal são muitas vezes cegados pela esperança, impulsionada por mensagens de vídeo e de voz que recebem de migrantes que foram processados pelas autoridades de imigração dos EUA e foram libertados nas comunidades americanas, disse ela.

"Os migrantes só partilham a beleza, mas não partilham a realidade... é isso que me preocupa", disse Cañas.

As suas hipóteses são escassas. Desde maio, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos deportou ou devolveu mais de 445 000 imigrantes - a grande maioria dos quais atravessou a fronteira sul dos Estados Unidos, informou a agência em linha.

O governo federal também fechou os portos de entrada em vários estados e reafectou pessoal para o transporte e processamento de migrantes, à medida que se debate com formas de maximizar os seus recursos limitados. A administração Biden também suspendeu temporariamente as operações ferroviárias em Eagle Pass e El Paso, mas esses serviços foram retomados na sexta-feira.

Um grupo de migrantes que estava à espera em temperaturas frias em Eagle Pass, Texas, foi libertado e processado nos últimos dias, mas a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA ainda não está fora de perigo devido ao aumento contínuo da fronteira, disse um alto funcionário da CBP à CNN na segunda-feira.

O funcionário disse que muitas medidas, incluindo o aumento de recursos, foram tomadas para enfrentar o desafio que a agência enfrentou em Eagle Pass na semana passada, quando a CNN testemunhou milhares de famílias migrantes esperando do lado de fora para serem transportadas para instalações de processamento de imigração.

Apesar da melhoria do cenário em Eagle Pass, as travessias ilegais continuam, disse o mesmo funcionário, e estão a ser alimentadas por maus actores que empurram os migrantes para entrar na fronteira sul dos EUA entre os portos de entrada, incluindo as zonas rurais do Arizona.

A CNN soube também que grandes grupos de migrantes continuam a chegar à fronteira de comboio. De acordo com a Irmã Isabel Turcios, directora de um abrigo para migrantes em Piedras Negras, México - que fica do outro lado da fronteira de Eagle Pass - cerca de 1.000 migrantes chegaram de comboio na segunda-feira. Ela disse que a violência nas ruas de Piedras Negras impediu temporariamente que grandes grupos de migrantes atravessassem para os EUA na segunda-feira.

Na quarta-feira, o presidente mexicano Andres Manuel Lopez Obrador deverá reunir-se com o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, o secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, e a conselheira de Segurança Interna do presidente Biden, Elizabeth Sherwood-Randall, na Cidade do México.

Ashley Killough, da CNN, contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com