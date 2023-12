Pessoais

Mahmoud Abbas Factos rápidos

Data de nascimento: 1935

Local de nascimento: Safed, Palestina

Casamento: Amina Abbas

Filhos: Três filhos: Mazen (falecido em 2002), Yasser e Tareq

Formação académica: Universidade de Damasco, Bacharelato; Colégio Oriental (em Moscovo), Doutoramento.

Outros factos

A sua família deixou a área do Mandato Britânico de Safed, na Palestina, para viver na Síria como refugiados em 1948.

Abbas colocou ladrilhos e ensinou na escola primária antes de se licenciar em Direito.

Desempenhou um papel fundamental na elaboração da Declaração de Princípios, os históricos Acordos de Oslo assinados em 1993 pelo presidente da OLP, Yasser Arafat, e pelo primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin.

Foi a principal força por detrás da decisão do Conselho Nacional da Palestina de trabalhar com grupos de paz israelitas.

É também conhecido por Abu Mazen. (Abu é um termo da gíria para descrever o chefe de família ou pai de família).

Linha do tempo

1959 - Membro fundador do Movimento de Libertação Nacional da Palestina (Fatah), que se tornou o maior grupo político da Organização de Libertação da Palestina (OLP).

1964 - A Fatah adere à OLP.

1967 - É nomeado para o Comité Central da Fatah.

1968 - Adere ao Conselho Nacional Palestiniano (CNP).

1980 - É eleito para o Comité Executivo da OLP.

setembro de 1993 - Acompanha Arafat à Casa Branca para assinar os Acordos de Oslo, ou a Declaração de Princípios.

1995 - Assina o Acordo Provisório de Paz com Israel.

19 de março de 2003 - Aceita o cargo de primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana.

3 de junho de 2003 - Encontra-se com o Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, e com os dirigentes do Egipto, Arábia Saudita, Jordânia e Bahrein, no Egipto, para discutir os esforços de paz.

6 de setembro de 2003 - Demite-se do cargo de primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana.

11 de novembro de 2004 - Torna-se presidente da OLP após a morte de Arafat.

9 de janeiro de 2005 - Declara a vitória nas eleições presidenciais palestinianas.

26 de maio de 2005 - Reúne-se com Bush; o primeiro encontro com a Autoridade Palestiniana na Casa Branca desde o fracasso das conversações de paz em 2000. Bush compromete-se a conceder 50 milhões de dólares de ajuda à Autoridade Palestiniana.

31 de maio de 2005 - É submetido a uma pequena intervenção cardíaca bem sucedida num hospital de Amã, na Jordânia.

21 de fevereiro de 2006 - Pede ao líder do Hamas, Ismail Haniya, para formar um governo. Haniya toma posse em março.

14 de junho de 2007 - Dissolve o governo e demite Haniya do cargo de primeiro-ministro. Haniya rejeita a demissão e continua a ser o líder de facto na Faixa de Gaza.

15 de junho de 2007 - Nomeia o economista Salam Fayyad como novo primeiro-ministro de um gabinete palestiniano de emergência.

27 de novembro de 2007 - Participa na Conferência de Paz para o Médio Oriente de Annapolis, a primeira conferência de paz formal patrocinada pelos EUA desde 2000. Participam também diplomatas de alto nível e representantes de dezenas de países e organizações, na esperança de reiniciar as negociações de paz no Médio Oriente, que se encontram num impasse.

24 de abril de 2008 - Encontra-se com Bush na Casa Branca.

janeiro de 2009 - Prorroga o seu mandato até 2010, invocando uma cláusula da Constituição.

16 de dezembro de 2009 - O Conselho Central da OLP vota a favor da prorrogação do mandato de Abbas como presidente por tempo indeterminado.

4 de maio de 2011 - Abbas e o líder do Hamas, Khaled Meshaal, adoptam formalmente um acordo de reconciliação durante uma cerimónia no Egipto.

16 de setembro de 2011 - Abbas anuncia, durante um discurso em Ramallah, que vai apresentar uma proposta de adesão plena da Palestina às Nações Unidas.

23 de setembro de 2011 - Abbas apresenta uma carta de candidatura a Estado ao Secretário-Geral das Nações Unidas.

3 de janeiro de 2013 - Abbas emite um decreto que renomeia a organização como "Estado da Palestina".

31 de dezembro de 2014 - Um dia depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas ter rejeitado uma resolução que exigia a criação de um Estado palestiniano até 2017 e a retirada de Israel da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, Abbas pede a adesão ao Tribunal Penal Internacional. Isto prepara o terreno para que a Autoridade Palestiniana possa eventualmente apresentar queixas por crimes de guerra contra Israel.

30 de setembro de 2015 - Dirige-se à Assembleia Geral da ONU antes do hastear histórico da bandeira palestiniana nas Nações Unidas, afirmando que a Autoridade Palestiniana já não está vinculada aos Acordos de Oslo.

8 de setembro de 2016 - Documentos soviéticos outrora secretos, obtidos pela CNN a partir do Arquivo Mitrokhin do Churchill College da Universidade de Cambridge, afirmam que Abbas, que concluiu a sua licenciatura em Moscovo em 1982, era um agente do KGB quando era membro da OLP em Damasco. Os líderes palestinianos classificam o relatório como uma "campanha de difamação".

30 de setembro de 2016 - Assiste ao funeral do estadista israelita Shimon Peres e aperta a mão ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu.

6 de outubro de 2016 - É hospitalizado para fazer exames ao coração.

3 de maio de 2017 - Reúne-se com o Presidente dos EUA, Donald Trump, na Casa Branca.

10 de dezembro de 2017 - Abbas cancela um encontro com o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, na sequência do reconhecimento por Trump de Jerusalém como capital de Israel.

14 de janeiro de 2018 - Abbas apela à OLP para que "reveja todos os acordos assinados entre a OLP e Israel, porque Israel levou estes acordos a um beco sem saída" e acusa Israel de pôr termo ao acordo de Oslo. Esta crítica surge seis semanas depois de Trump ter anunciado o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.

30 de abril de 2018 - Abbas discursa na abertura do Conselho Nacional Palestiniano, afirmando que o Holocausto não foi motivado pelo antissemitismo, mas pelas actividades financeiras dos judeus europeus, pedindodesculpa alguns dias depois.

28 de maio de 2018 - Recebe alta hospitalar após ter sido tratado de uma pneumonia.

28 de janeiro de 2020 - Abbas rejeita o plano de Trump "Paz para a Prosperidade" para o Médio Oriente, apresentado ao lado de Netanyahu na Casa Branca, dizendo numa conferência de imprensa a partir de Ramallah, na Cisjordânia, que "Jerusalém não está à venda. Todos os nossos direitos não estão à venda nem são objeto de compromisso. O vosso acordo é uma conspiração e não vai funcionar". Abbas, que cortou os contactos diplomáticos com os EUA em dezembro de 2017, não assistiu à apresentação do plano e não foi informado sobre o mesmo.

29 de abril de 2021 - Abbas anuncia o adiamento das eleições legislativas previstas, afirmando que Israel não confirmou que autorizará a votação em Jerusalém Oriental.

16 de agosto de 2022 - Numa conferência de imprensa em Berlim, Abbas afirma que Israel causou "50 Holocaustos" contra os palestinianos, provocando a indignação dos líderes mundiais e uma tempestade nas redes sociais.

5 de novembro de 2023 - Abbas reúne-se com o Secretário de Estado norte-americano Antony Blinken em Ramallah, num contexto de escalada da violência dos colonos na Cisjordânia após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

