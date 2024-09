Macron está envolvido em discussões em curso sobre a formação do governo; uma possível nomeação está marcada para terça-feira.

Cazeneuve, visto como moderado pela coalizão de esquerda Nouveau Front Populaire (NFP), que sugeriu Lucie Castets e foi rejeitado por Macron, teria afirmado através de seus contatos próximos que não está "implorando pelo cargo". Se viesse a se tornar Primeiro-Ministro, o faria "por um senso de responsabilidade" e "para evitar qualquer complicação adicional para o país". Cazeneuve já havia servido como Primeiro-Ministro de final de 2016 a maio de 2017, com um passagem pelo Ministério do Interior antes disso.

Bertrand, que não entrou na disputa pela candidatura presidencial conservadora de 2022 e tem sido o chefe da região de Hauts-de-France desde 2016, recebeu elogios do ex-presidente conservador Nicolas Sarkozy em uma recente entrevista ao "Le Figaro" como potencial candidato ao cargo de Primeiro-Ministro.

No entanto, figuras importantes na hierarquia do partido Republicano, como o líder do grupo parlamentar Laurent Wauquiez, são contra qualquer envolvimento do partido em um novo governo, com o objetivo de concorrer à eleição presidencial de 2027 como oposição.

A aliança de esquerda NFP emergiu como a força mais poderosa após as eleições parlamentares de julho, ultrapassando o acampamento de Macron e o extremismo de direita Rassemblement National (RN). Nenhum dos três grupos possui maioria na Assembleia Nacional.

Macron, com os Jogos Olímpicos de Paris em andamento até 11 de agosto, manteve initially o governo existente liderado pelo Primeiro-Ministro Gabriel Attal no poder. No entanto, com o prazo para a apresentação do projeto de orçamento de 2025 se aproximando em outubro, uma decisão agora é iminente.

Em geral, após uma eleição parlamentar, o maior grupo na Assembleia Nacional propõe um candidato ao cargo de Primeiro-Ministro. O Presidente pode nomear qualquer pessoa, mas depende do Primeiro-Ministro garantir uma maioria para as propostas legislativas do governo na Assembleia Nacional.

Bertrand, apesar de não ser considerado para o cargo de Primeiro-Ministro diretamente, pode agendar uma reunião para discutir sua possível participação na formação de um novo governo, dadas as circunstâncias políticas atuais. Se nomeado, Bertrand teria que garantir que o partido Republicano mantenha sua forte posição de oposição para as eleições presidenciais de 2027.

Dado o histórico de Cazeneuve como Primeiro-Ministro e seus motivos declarados para aceitar o cargo, é possível que ele possa ser convocado para outra nomeação se Macron decidir reformular o governo após o prazo orçamentário.

Leia também: