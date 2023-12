Lutador indiano de topo demite-se depois de a federação eleger um aliado do polémico antigo chefe

Sakshi Malik disse numa conferência de imprensa em Nova Deli, na quinta-feira, que foi necessária muita "coragem" para lutar contra Brij Bhushan Singh, 66 anos, um político controverso e poderoso do partido no poder no país e antigo chefe da Federação de Wrestling da Índia (WFI).

"Lutámos com tudo o que tínhamos", disse ela, pouco depois de ter sido anunciado o novo presidente.

Segurando as lágrimas, Malik, de 31 anos, colocou o calçado à sua frente, num gesto simbólico de pendurar os sapatos.

"As futuras lutadoras também serão exploradas", disse ela.

"Se o parceiro de negócios e colaborador próximo de Brij Bhushan Singh for eleito novo presidente, eu deixo a luta livre".

Malik, que ganhou o bronze no estilo livre feminino de 58 quilos nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, foi uma das várias lutadoras de renome que, em Janeiro, apoiaram as exigências de um inquérito depois de terem surgido alegações contra Singh de assédio sexual a atletas mais jovens.

Em junho, a polícia de Deli acusou Singh de agressão, perseguição e assédio sexual. Ele não foi preso e negou todas as acusações.

Em declarações à CNN na sexta-feira, o advogado de Singh, Rajiv Mohan, afirmou: "Estamos a negar estas acusações na sua totalidade. Não é possível que estas alegadas infracções tenham ocorrido ao longo dos anos, na presença de irmãos, maridos e amigos, e ninguém tenha dito nada. Porque é que uma senhora se manteria em silêncio durante tanto tempo - ou seja, durante três ou quatro anos?"

No início deste ano, Malik e vários outros lutadores de topo lideraram um protesto de semanas contra os alegados abusos de Singh, passando dias acampados nas ruas de Deli.

Na quinta-feira, um painel de votantes da WFI nomeou Sanjay Singh, um assessor próximo mas sem qualquer relação com Brij Bhushan Singh, como seu novo chefe, reacendendo a controvérsia que tem atormentado o organismo desportivo durante grande parte deste ano.

Sanjay Singh enfrentou Anita Sheoran, uma lutadora que ganhou o ouro nos Jogos da Commonwealth em 2010. Anita Sheoran foi uma crítica vocal de Brij Bhushan Singh e falou do seu desejo de criar reformas na federação de luta livre.

Sanjay Singh disse que a sua vitória era um "triunfo" para os lutadores "que sofreram nos últimos sete a oito meses".

"Os lutadores que querem competir devem lutar. Aqueles que querem fazer política, devem fazer política", disse ele, de acordo com a imprensa local.

O protesto dos lutadores tornou-se um foco de críticas contra o poder, com activistas dos direitos humanos e políticos da oposição a acusarem as autoridades de bloquear o curso da justiça.

Entre os que lideraram os protestos, ao lado de Malik, encontrava-se a companheira olímpica Vinesh Phogat, cuja ascensão à proeminência no desporto dominado pelos homens trouxe alegria e orgulho a milhões de pessoas.

A CNN contactou a Federação de Wrestling da Índia e Sanjay Singh para comentar o assunto.

Aishwarya Iyer, da CNN, contribuiu com a reportagem.

