Lindner defende que não haja compensação financeira para os refugiados que precisam sair <unk> Os Verdes demonstram cautela.

A Administração do Sinal de Trânsito está atualmente elaborando um "conjunto de medidas" em resposta aos acontecimentos em Solingen. Recentemente, um suspeito de 26 anos, de origem síria, matou três pessoas a facadas e feriu várias outras, algumas gravemente, numa sexta-feira.

Ele deveria ter sido transferido para a Bulgária, o país da UE onde ele chegou pela primeira vez na Europa, de acordo com as diretrizes de Dublin da Europa no ano passado. Infelizmente, ele não foi encontrado em suas acomodações e nenhuma outra ação foi tomada pelas autoridades.

Lindner expressou sua insatisfação na quarta-feira à noite no talk show da ARD "maischberger", propondo que nenhuma ajuda social deveria ser dada a deportados, exceto pelas despesas de viagem, se eles ainda estiverem na Europa. Ele também argumentou que não há "direito para os requerentes de asilo no processo de Dublin escolherem seu local na Europa".

De acordo com o Governo Federal, cerca de 3043 deportações de refugiados ocorreram na primeira metade do ano sob as regras de Dublin. No entanto, 4952 transferências planejadas foram frustradas por vários motivos, incluindo refugiados desaparecidos, recursos legais ou problemas de saúde.

O líder do FDP pediu que não sejam oferecidas nenhum incentivo às pessoas que chegam pela primeira vez na Bulgária. "Não deve haver incentivo para querer vir para a Alemanha de jeito nenhum."

A líder do grupo parlamentar dos Verdes, Katharina Dröge, argumentou na NDR que tais propostas, incluindo uma do líder da CDU Friedrich Merz, muitas vezes pareciam "apressadas". "Já é lei estabelecida que as pessoas sujeitas a deportação têm uma reivindicação reduzida e só recebem benefícios em espécie."

No entanto, outras reduções podem ser impraticáveis de acordo com a jurisprudência, afirmou a líder da co-fração verde. "Há muito clara orientação do Tribunal Constitucional Federal sobre a questão de até onde abaixo do nível de subsistência se pode cortar."

Nem o SPD nem seu grupo parlamentar quiseram comentar a proposta de Lindner devido às negociações da coalizão em andamento. Isso também se aplica a um relatório do jornal "Bild" de que tais cortes de benefícios no procedimento de Dublin estão "concretamente planejados" nas negociações da coalizão do sinal de trânsito para o conjunto de medidas planejado.

Além disso, de acordo com o jornal, deveriam haver deportações mais simples para refugiados que usaram armas. Outros aspectos incluem a proibição planejada de facas maiores pela Ministra do Interior Nancy Faeser (SPD) e medidas contra o islamismo violento.

O FDP é cauteloso em endurecer as leis de armas. O secretário-geral Bijan Djir-Sarai confirmou na revista "Focus" que considera isso uma "debate simbólico". No entanto, não deve haver "tabus" quando se trata de discutir questões de segurança interna. O problema principal permanece a "migração descontrolada".

Os Verdes no Bundestag estão defendendo uma "virada" na política interna e de refugiados após o ataque em Solingen. Em um documento de posição, o vice-presidente do parlamento Konstantin von Notz e o líder do negócio parlamentar Irene Mihalic chamaram por uma melhor cooperação entre o governo federal e os estados em questões de segurança. Ambos podem vislumbrar a definição da segurança interna como uma responsabilidade conjunta na Lei Fundamental.

Os representantes verdes criticaram a Ministra do Interior Federal Nancy Faeser (SPD) por perseguir uma "política de segurança

