Líderes militares dos EUA e da China entram em um diálogo incomum para minimizar o potencial de uma escalada acidental.

Almirante Samuel Paparo do Comando Indo-Pacífico dos EUA e o general Wu Yanan, chefe do Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular, realizaram uma videoconferência, segundo relatam ambos os lados.

Esta conversa representa um progresso na lenta renovação das comunicações militares de alto nível entre EUA e China, que vêm melhorando gradativamente à medida que as duas nações lidam com vários problemas regionais, como as ações hostis da China no Mar da China Meridional e sua posição em relação a Taiwan.

A China suspendeu o diálogo militar de alto nível com os EUA em agosto de 2022, após a visita da então presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan. Esta ilha autogovernada e democrática é reivindicada pelo Partido Comunista Chinês como seu próprio território.

Durante uma visita a Pequim no final de outubro, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, e os oficiais chineses concordaram em agendar uma reunião de comandantes em breve.

De acordo com um resumo da Casa Branca, o almirante Paparo enfatizou durante a ligação de terça-feira que a manutenção da comunicação aberta entre os líderes militares de alto escalão pode "clarificar a intenção e reduzir o risco de mal-entendidos ou cálculos errados".

Ele também expressou preocupação com "vários recentes encontros inseguros do PLA com aliados dos EUA" e instou o PLA a aderir às leis e regulamentações internacionais para garantir a segurança operacional. Paparo também instou o PLA a reconsiderar o uso de táticas arriscadas, agressivas e potencialmente escalatórias no Mar da China Meridional e além.

O resumo da Casa Branca caracterizou a discussão como um "intercâmbio construtivo e respeitoso de perspectivas". Os meios de comunicação estatais chineses confirmaram a reunião, mas só mencionaram que as duas partes discutiram temas de mutuo interesse.

A reintrodução das conversas de comando ocorre no contexto de tensões particularmente elevadas no Mar da China Meridional, onde navios chineses e filipinos têm se envolvido em uma série de conflitos cada vez mais violentos, embora não letais, nos últimos meses.

A China reivindica o controle de quase todo o Mar da China Meridional, apesar de uma sentença judicial internacional em contrário. Recentemente, os EUA reiteraram seu "compromisso inabalável" em defender seu aliado de tratado, as Filipinas.

Qualquer mal-cálculo no Mar da China Meridional poderia potencialmente evoluir para um conflito regional prejudicial envolvendo as duas maiores economias do mundo. A falta de comunicação pode intensificar esses riscos, alertaram os analistas.

As conversas também ocorrem no contexto de uma série de questões entre Washington e Pequim, como a aliança da China com a Rússia e as acusações dos EUA de apoiar a indústria de defesa da Rússia. Além disso, há preocupações com o fortalecimento dos laços dos EUA com os aliados regionais da China para conter sua influência.

A terça-feira representou uma rara instância de interação entre oficiais militares de alto escalão que lideram tropas americanas no Indo-Pacífico e a estratégia chinesa nos teatros do Sul e Leste.

Esta diálogo faz parte de uma restauração mais ampla e gradual das comunicações militares de alto nível, após uma reunião entre o presidente dos EUA, Joe Biden, e o líder chinês, Xi Jinping, em novembro.

Os generais do topo dos EUA e da China realizaram discussões em dezembro após mais de um ano de silêncio, e os chefes da defesa dos EUA e da China tiveram conversas raras nas margens de uma reunião de defesa em Cingapura em maio.

No entanto, a administração Biden vinha buscando há meses expandir as discussões diretas entre as duas potências mundiais além dos oficiais do governo para oficiais uniformizados que tomam decisões na região.

As conversas de comando recomeçadas entre o almirante Paparo e o general Wu Yanan são significativas, já que ocorrem no contexto de tensões crescentes no Mar da China Meridional, uma região onde tanto os EUA quanto a China têm fortes interesses. A posição da China no Mar da China Meridional, incluindo suas ações e reivindicações controversas, tem sido um ponto de contenda com vários países, incluindo os EUA.

Apesar da suspensão das diálogos militares de alto nível em agosto de 2022, após a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, estas conversas entre os líderes militares de alto escalão do Comando Indo-Pacífico dos EUA e do Comando do Teatro Sul do Exército de Libertação Popular são essenciais para manter a comunicação aberta e clarificar as intenções, reduzindo o risco de mal-entendidos ou cálculos errados no cenário econômico altamente interconectado do mundo.

