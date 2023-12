William J. Barber II

Líder dos direitos civis: Porque é que não pude ver "A Cor Púrpura" com a minha mãe

A nossa ida ao cinema foi também uma prenda para mim. Não sei quantos anos ainda me restam com a minha mãe. Estes momentos são preciosos e eu estava grato por estar de volta a casa, no leste da Carolina do Norte, para desfrutar deste filme com ela. Infelizmente, os nossos planos foram interrompidos quando o gerente do cinema AMC local optou por chamar a polícia em vez de atender à minha deficiência.

Há mais de 30 anos que sofro de uma forma de artrite chamada espondilite anquilosante. Ando com duas bengalas e tenho de ter um assistente que me leva uma cadeira alta para onde quer que vá, porque a minha anca está fundida e não me consigo dobrar para me sentar numa cadeira baixa.

Quando fiquei inválido devido a esta doença, em jovem, debati-me com uma grave depressão. Temia ter de viver o resto dos meus dias numa cama de um lar de idosos. Mas a minha mãe, que era pianista, foi ao hospital e tocou hinos, enquanto uma equipa de médicos, terapeutas, treinadores de natação e oradores se juntava para me ajudar a ver que, embora o meu corpo estivesse partido, eu podia aprender uma nova forma de me movimentar no mundo.

Olhando para trás, compreendo agora que o meu ministério público foi moldado por uma atenção aos vulneráveis que eu poderia nunca ter apreciado se não me tivesse tornado eu próprio vulnerável.

Hoje, dou aulas a estudantes que se estão a preparar para o ministério na Yale Divinity School. Digo-lhes que têm de trabalhar arduamente para compreender a Bíblia, a teologia, a história e a prática pastoral se quiserem assumir o ministério de Jesus; mas também lhes ensino que não há forma de seguir Jesus sem aprender a prestar atenção às pessoas que estão destroçadas e vulneráveis na sociedade. "Tudo o que fizestes aos mais pequeninos", diz Jesus no Evangelho de Mateus, "foi a mim que o fizestes". Se a imagem de Deus está em cada pessoa, a teologia ensina que perdemos algo da verdade sobre Deus se alguma pessoa for excluída.

Este não é apenas um valor cristão; é um princípio fundamental da experiência democrática da América. As promessas de liberdade e igualdade assentam num compromisso partilhado de permitir que todas as vozes sejam ouvidas - uma prática democrática que exige adaptações para os deficientes.

Embora tenham sido necessários séculos para que a Lei dos Americanos com Deficiência (ADA) se tornasse lei, esta baseou-se na disposição da 14ª emenda de proteção igual perante a lei para garantir acomodações públicas a todas as pessoas ao abrigo do Título III. Os Estados Unidos não fazem estas adaptações apenas como uma concessão às exigências daqueles que protestam. Comprometemo-nos a fazê-lo enquanto povo porque acreditamos que somos melhores com as contribuições daqueles que, de outra forma, poderiam ser excluídos.

Quando a gerente do cinema AMC me disse que eu não podia usar a cadeira que me permite participar na vida pública, afirmando que não era uma cadeira de rodas, não a desafiei simplesmente porque queria ver um filme com a minha mãe. Desafiei-a porque sei que levei esta mesma cadeira para salas de conferências e púlpitos em todo o país; para reuniões na Casa Branca e no Capitólio. Se não me posso sentar na minha cadeira num cinema em Greenville, na Carolina do Norte, sei que há milhares de outras pessoas que serão excluídas dos espaços públicos desta nação. E também sei o que isso significa - não poder ir com a minha família a um passeio ou a uma reunião porque o espaço não é acessível.

Foi por isso que não pude simplesmente ir embora quando o gerente de um teatro me disse que não podiam acomodar a minha deficiência. Fiquei contente por saber que o diretor executivo da AMC, Adam Aron, pediu desculpa em nome da empresa e fez planos para se deslocar à Carolina do Norte para se encontrar comigo.

Estou desiludido por eu e a minha mãe não termos podido desfrutar juntos de "The Color Purple", mas também acredito que a democracia depende de um compromisso para avançarmos juntos. Não quero que esta história seja sobre o erro de um gestor ou a minha desilusão. Gostaria que fosse sobre todos nós, vendo como é importante incluir pessoas que podem não ser capazes de participar em actividades públicas sem acomodações especiais. Quero ver novas políticas, formação e um compromisso empresarial renovado, de modo a que, sempre que um americano vir "AMC", saiba que significa "Acomoda-me com Cortesia".

Depois de sairmos do cinema, a minha mãe disse-me: "Não percebo porque é que as pessoas não podem ser decentes?" Não tenho vergonha da minha deficiência, mas tenho vergonha de que, numa altura em que enfrentamos a guerra, a pobreza e uma série de desafios reais neste mundo, alguém decida usar o seu poder para negar a uma pessoa com deficiência uma acomodação razoável.

Para alguns, é fácil desesperar perante tal desumanidade, lamentando que a experiência americana de democracia multiétnica pareça estar a desfazer-se pelas costuras. Mas sempre que me deparo com o desespero, a minha mente regressa àquela cama de hospital onde me senti tão só e sem esperança, e lembro-me do que aprendi com a minha própria experiência: quando nos juntamos todos, há um Poder maior do que qualquer um de nós possa imaginar que pode aparecer para abrir caminho sem que haja caminho. Isto não é apenas verdade na nossa vida pessoal; é a boa notícia de que precisamos também na nossa política. Quando os quebrados e os rejeitados se juntam e insistem em ser ouvidos, há poder para ressuscitar ossos secos e dar vida a uma democracia que alguns consideram demasiado avançada.

Esta é a esperança que me permitiu rezar pela directora do AMC e pela polícia que me chamou esta semana, e é a esperança que me faz continuar a lutar pelo coração da democracia americana à medida que avançamos para 2024.

