Líder da oposição sul-coreana é atacado com faca durante conferência de imprensa

O líder do principal partido da oposição sul-coreana, Lee Jae-myung, foi atacado no pescoço esquerdo enquanto falava com os jornalistas na cidade de Busan, no sul do país, na terça-feira, de acordo com um funcionário do Partido Democrático.