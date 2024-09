Kühnert critica o FDP: a tolerância do SPD para com a coalizão de semáforos está diminuindo

Nosso aliado de aliança ainda está mantendo o plano de aposentadoria do governo federal em suspenso, disse Kühnert durante uma reunião com os líderes do nosso partido para avaliar os resultados das eleições. "Acho que posso falar por muitos membros do SPD quando digo: nossa paciência está chegando ao fim." O FDP vem resistindo ao chamado Rentenpaket II por algum tempo devido às contribuições crescentes, que buscam manter um nível de aposentadoria de 48% no futuro próximo.

Quanto aos resultados decepcionantes do SPD e de outros partidos da coalizão nas eleições regionais, Kühnert comentou: "Há um grupo substancial de pessoas que perdeu a fé nas habilidades de solução de problemas da política tradicional." Além disso, osCampaigners do SPD relataram: "O vento da política federal estava claramente contra nós. Outros partidos garantiram que a política federal dominasse a discussão." Kühnert se referiu ao debate sobre guerra e paz como um exemplo. Este debate foi dado prioridade máxima nas agendas das eleições estaduais pelo Bloco de Esquerda liderado por Sahra Wagenknecht (BSW).

Apesar da oposição contínua do FDP ao Rentenpaket II devido às contribuições crescentes, a posição do FDP em relação ao plano de aposentadoria do governo federal permanece crucial para a implementação das melhorias propostas no nível de aposentadoria. Vale a pena notar que Kühnert, o líder do SPD, expressou preocupação com a posição do FDP.

Leia também: