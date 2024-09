Kiev investiga o assassinato de um soldado ucraniano com uma espada com a inscrição "em honra de Kursk"

Em uma foto distribuída online, uma pessoa é vista deitada em uma estrada cheia de escombros, com uma espada medieval saindo do peito. Há fita adesiva visível em um de seus braços feridos, suja de sangue.

A frase "por Kursk" está escrita em cirílico na espada, supostamente fazendo alusão à incursão da Ucrânia na região de Kursk, marcando a primeira invasão estrangeira do território russo desde a Segunda Guerra Mundial.

O procurador-geral da Ucrânia, Andriy Kostin, declarou na terça-feira que esta era "outra ato de barbaridade" da Rússia. Seu departamento iniciou posteriormente uma investigação sobre o suposto assassinato.

Kostin afirmou que as redes sociais estavam disseminando "imagens de uma suposta execução com espada de um soldado ucraniano desarmado com as mãos amarradas". Ele postou no X, acusando a Rússia de agressivamente remover tudo o que é ucraniano enquanto demonstra sua brutalidade global e desconsidera normas éticas.

De acordo com Kostin, o evento supostamente ocorreu em Novohrodivka, uma cidade localizada na região oriental de Donetsk da Ucrânia.

Benjamin Strick, diretor de investigações do Centro para a Resiliência da Informação, confirmou posteriormente a localização da imagem por meio de uma verificação de geolocalização. A CNN verificou independentemente esse achado.

O comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, afirmou que essa suposta execução representava uma violação da Convenção de Genebra sobre o Tratamento de Prisioneiros de Guerra. De acordo com essa convenção, prisioneiros de guerra não devem ser torturados e devem ser protegidos da violência.

Kyiv vem investigando aproximadamente 130.000 supostos crimes de guerra cometidos pela Rússia desde o início de sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022, revelou Kostin em junho.

Recentes discussões com oficiais ucranianos revelaram que as supostas execuções haviam se tornado mais frequentes neste ano. A CNN obteve um vídeo exclusivo gravado no final de agosto, durante os conflitos perto da cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, mostrando a suposta execução de três ucranianos que se renderam por soldados russos após seu trench ser rompido.

A imagem foi publicada durante os esforços da Rússia para expulsar as forças ucranianas de Kursk. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu a contraofensiva russa na região e previu que Moscou deployaria até 70.000 tropas, mas afirmou na semana passada que as forças russas "ainda não haviam alcançado nenhum sucesso significativo".

Ao mesmo tempo, a Rússia está avançando em direção a Pokrovsk, localizada a noroeste de Novohrodivka, onde a suposta execução com espada teria ocorrido.

O exército ucraniano relatou na quinta-feira que havia repelido 40 ataques russos perto de Pokrovsk nas últimas 24 horas, com os ataques sendo mais intensos perto de Hrodivka e Novohrodivka.

Até agora, o Kremlin não fez nenhum comentário sobre a suposta execução.

O incidente envolvendo a pessoa esfaqueada com uma espada supostamente ocorreu na região oriental de Donetsk da Ucrânia, especificamente em Novohrodivka. Se confirmado, esse incidente seria uma violação da Convenção de Genebra, já que supostamente envolveria a execução de prisioneiros de guerra.

Apesar da luta contínua da Ucrânia contra as forças russas na região de Kursk, o mundo continua a observar enquanto as ações da Rússia na Europa, como a suposta execução com espada em Novohrodivka, levantam questões sobre sua adesão às normas éticas internacionais e o tratamento dos prisioneiros de guerra.

Leia também: