Khalid Sheikh Mohammed Factos rápidos

Eis um olhar sobre a vida de Khalid Sheikh Mohammed, um dos alegados co-conspiradores do 11 de setembro.

Dados pessoais

Data de nascimento: 1 de março de 1964 ou 14 de abril de 1965 (ambas são utilizadas)

Local de nascimento: Kuwait

Pai: Nome do pai não disponível publicamente

Mãe: Nome da mãe não disponível publicamente

Casamento: Nome da mulher não disponível publicamente

Formação académica: Frequentou o Chowan College; Universidade Estadual Técnica e Agrícola da Carolina do Norte, licenciatura em Engenharia Mecânica, 1986

Outros factos

Tem sido considerado o cérebro dos ataques de 11 de setembro.

É por vezes designado por KSM.

Cronologia

1996 - Mohammed é acusado de sete crimes de conspiração terrorista no Distrito Sul de Nova Iorque pelo seu alegado envolvimento num plano falhado para fazer explodir uma dúzia de aviões comerciais americanos sobre o Pacífico.

11 de setembro de 2001 - Atentados terroristas.

10de outubro de 2001 - O FBI divulga uma lista dos seus 22 "terroristas mais procurados". Mohammed faz parte da lista.

1 de março de 2003 - Mohammed é capturado em Rawalpindi, Paquistão.

6 de setembro de 2006 - Os Estados Unidos reconhecem que Mohammed esteve detido numa prisão secreta da CIA no estrangeiro e que está a ser transferido para a Baía de Guantanamo, em Cuba, onde será julgado por uma comissão militar.

15 de março de 2007 - O Pentágono divulga uma transcrição de 26 páginas em que Mohammed afirma ser responsável pelo 11 de setembro e confessa o assassínio do jornalista Daniel Pearl. Afirma também que esteve envolvido no ataque ao World Trade Center em 1993 e no atentado à bomba numa discoteca em Bali em 2002, bem como na tentativa de atentado à bomba com sapatos de Richard Reid em 2001.

11 de fevereiro de 2008 - Os Estados Unidos anunciam que vão pedir a pena de morte para Mohammad pelas acusações relacionadas com os atentados de 11 de setembro, que incluem: conspiração, homicídio em violação do direito da guerra, ataque a civis, ataque a objectos civis, causar intencionalmente lesões corporais graves, destruição de propriedade em violação do direito da guerra e terrorismo e apoio material ao terrorismo.

5 de junho de 2008 - Realiza-se a acusação de Mohammed e de quatro outros arguidos. Mohammed diz ao juiz, o coronel dos fuzileiros navais Ralph Kohlmann, que quer representar-se a si próprio e que deseja tornar-se um mártir.

21 de janeiro de 2009 - A pedido do recém-empossado Presidente dos EUA, Barack Obama, os procedimentos do julgamento são congelados durante 120 dias.

16 de abril de 2009 - O Departamento de Justiça divulga um memorando de 2005 que afirma que Mohammed foi submetido a 183 afogamentos em março de 2003.

13 de novembro de 2009 - O Departamento de Justiça anuncia que cinco detidos da Baía de Guantanamo, incluindo Mohammed, serão transferidos para Nova Iorque para serem julgados numa sala de audiências do Tribunal Distrital dos EUA, a poucos quarteirões do local onde se erguiam as Torres Gémeas.

4 de abril de 2011 - Numa reviravolta, o Procurador-Geral Eric Holder anuncia que Mohammed será submetido a um julgamento militar na Baía de Guantanamo e não a um julgamento civil em Nova Iorque.

31 de maio de 2011 - O Departamento de Defesa anuncia que foram novamente apresentadas acusações capitais contra Mohammed e quatro outros alegados co-conspiradores do 11 de setembro. As acusações incluem: conspiração, homicídio em violação da lei da guerra, ataque a civis, ataque a objectos civis, causar intencionalmente lesões corporais graves, destruição de propriedade em violação da lei da guerra, desvio de aviões e terrorismo.

5 de maio de 2012 - É acusado na Baía de Guantánamo.

17 de outubro de 2012 - Numa audiência preliminar ao julgamento, Mohammed declara que o governo dos EUA sancionou a tortura em nome da segurança nacional e equipara as cerca de 3.000 pessoas mortas no 11 de setembro aos "milhões" mortos pelos militares americanos. Após os comentários de Mohammed, o juiz militar Capitão James Pohl diz que não serão permitidos quaisquer outros comentários pessoais por parte do arguido.

9 de dezembro de 2014 - O Comité de Inteligência do Senado divulga o seu relatório sobre as "técnicas de interrogatório reforçadas" utilizadas pela CIA na era pós-11 de setembro. A CIA tinha afirmado que o método era eficaz para ajudar os interrogadores a obter informações de Mohammed, mas, de acordo com o relatório do Senado, Mohammed descobriu uma forma de "vencer o sistema", retratando-se frequentemente das informações que dizia aos agentes da CIA para que estes parassem com o afogamento.

30 de agosto de 2019 -O julgamento deMohammedtem início previsto para 11 de janeiro de 2021.

18 de dezembro de 2020 - O juiz militar, coronel Douglas K. Watkins, prorroga os prazos do processo, o que adiará a data de início do julgamento. Esta medida surge na sequência da recusa e demissão de dois juízes no início de 2020 e dos atrasos provocados pela pandemia do coronavírus.

março de 2022 - Os advogados estão em conversações com o Ministério Público para chegar a um possível acordo de confissão e evitar um julgamento com pena de morte, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com