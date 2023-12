Pessoais

Khaled Meshaal Factos rápidos

Data de nascimento: 1956

Local de nascimento: Silwad, Cisjordânia

Nome de nascimento : Khaled Meshaal

Pai: Imã, nome não disponível publicamente

Mãe: Nome não disponível publicamente

Casamento: Nome não disponível publicamente, (1981-presente)

Filhos: Sete

Formação académica: Universidade do Kuwait, Bacharelato em Física, 1978

Religião: Muçulmano sunita

Cronologia

1967 - Após a Guerra dos Seis Dias, a família de Meshaal muda-se da Cisjordânia para a Jordânia e depois para o Kuwait.

1971 - Meshaal adere à Irmandade Muçulmana.

1978-1984 - Trabalha como professor de física no Kuwait.

1980 - Funda a Liga Islâmica dos Estudantes Palestinianos.

dezembro de 1987 - O clérigo palestiniano Sheikh Ahmed Yassin funda o Hamas, uma ramificação da Irmandade Muçulmana. Meshaal adere e torna-se o líder da secção do Hamas no Kuwait.

2 de agosto de 1990 - O Iraque invade o Kuwait. Alegadamente, o líder iraquiano Saddam Hussein decidiu invadir a pequena nação, rica em petróleo, para pagar as dívidas contraídas durante a guerra de oito anos do Iraque com o Irão. O líder da Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, apoia Hussein.

1991 -As forçasdos EUAe da coligação derrotam o Iraque e libertam o Kuwait. O Kuwait expulsa então 300.000 palestinianos do país, incluindo Meshaal.

1991 - Meshaal instala-se na Jordânia e dirige a secção do Hamas no país. É responsável pela angariação de fundos a nível internacional.

1996 - Torna-se chefe do gabinete político do Hamas.

setembro de 1997 - Agentes israelitas da Mossad, fazendo-se passar por turistas canadianos, pulverizam fentanil no ouvido de Meshaal numa tentativa de assassinato em Amã, na Jordânia. Os agentes da Mossad são capturados. O rei Hussein da Jordânia diz ao primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu que os agentes serão levados a julgamento se não for dado o antídoto a Meshaal. Netanyahu concorda com relutância e Meshaal recupera. Como parte do acordo, Israel liberta uma série de prisioneiros palestinianos e jordanos, incluindo Yassin.

22 de setembro de 1999 - Meshaal, juntamente com dois outros dirigentes do Hamas, é acusado de actividades políticas ilegais e é preso por um breve período na Jordânia. Após a sua libertação, o rei Abdullah II da Jordânia fecha o escritório do Hamas em Amã e expulsa Meshaal do país. Meshaal muda-se para o Qatar.

2001 - Muda-se para Damasco, na Síria.

22 de março de 2004 - Yassin, líder do Hamas, é morto por ataques aéreos israelitas.

23 de março de 2004 - O Dr. Abdel Aziz Rantisi é nomeado sucessor de Yassin.

17 de abril de 2004 - Rantisi é morto por um ataque aéreo israelita ao seu carro. Meshaal ascende ao topo da direção do Hamas, juntamente com Ismail Haniya.

26 de janeiro de 2006 - O Hamas, que participa pela primeira vez nas eleições legislativas palestinianas, obtém uma vitória esmagadora. O Hamas obtém 76 lugares e a Fatah 43 lugares no Conselho Legislativo Palestiniano de 132 lugares, dando ao Hamas a maioria.

14 de junho de 2007 - Após uma semana de batalhas entre o Hamas e a Fatah, o Hamas assume o controlo de Gaza.

18 de abril de 2008 - O antigo presidente dos EUA Jimmy Carter reúne-se com Meshaal, em Damasco, na Síria.

27 de dezembro de 2008 - Israel lança a Operação Chumbo Fundido, com ataques aéreos contra alvos do Hamas em Gaza, em retaliação pelos contínuos ataques com foguetes contra o sul de Israel. Em 3 de janeiro de 2009, tem início uma ofensiva terrestre.

18 de janeiro de 2009 - O primeiro-ministro israelita Ehud Olmert declara um cessar-fogo unilateral nos combates em Gaza. Durante o conflito, são mortos mais de 1.200 palestinianos e 13 israelitas.

1 de fevereiro de 2009 - Meshaal encontra-se com o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei , e com o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad. A propósito da operação "Chumbo Fundido", elogia o Irão: "A vitória do povo de Gaza foi um milagre de Deus e a República Islâmica tem definitivamente uma quota-parte nesta vitória".

4 de maio de 2011 - Meshaal e o Presidente palestiniano Mahmoud Abbas assinam um acordo de reconciliação, num esforço para unir os rivais Hamas e Fatah.

dezembro de 2011 - O Hamas alia-se à oposição na guerra civil síria, contra o Presidente Bashar al-Assad. Meshaal abandona a sede do Hamas em Damasco.

29 de janeiro de 2012 - Meshaal faz a sua primeira visita oficial à Jordânia desde que foi expulso em 1999. Ele e o príncipe herdeiro do Qatar, xeque Tamin Bin Hamad Al-Thani, encontram-se com o rei Abdullah II.

fevereiro de 2012 - Meshaal muda-se para Doha, no Qatar.

7 de dezembro de 2012 - Meshaalvisita Gaza. Com exceção de uma breve visita à Cisjordânia em 1975, esta é a sua primeira visita aos territórios palestinianos desde que deixou a Cisjordânia em 1967. Não reconheceremos nunca a legitimidade da ocupação israelita", afirma, "e, por conseguinte, não há legitimidade para Israel, por muito tempo que demore, libertaremos Jerusalém centímetro a centímetro, pedra a pedra. Israel não tem o direito de estar em Jerusalém".

2 de abril de 2013 - Meshaal é reeleito presidente do gabinete político do Hamas.

6 de maio de 2017 - Haniya, o substituto de Meshaal, é eleito pelo Conselho da Shura do Hamas.

12 de abril de 2021- Segundo um porta-voz do movimento islamita palestiniano Hamas, Meshaal é eleito chefe do gabinete do grupo na diáspora.

11 de outubro de 2023 - Meshaal apela a um dia de protestos ou "Dia Global da Jihad" em todo o mundo muçulmano a 13 de outubro.

Fonte: edition.cnn.com