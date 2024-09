Julgamento de ex-suportador do EI em prisão: Juiz prescreve libertação condicional

Após a morte do seu cônjuge em uma operação de combate, ela casou-se com outro simpatizante do IS na Síria em 2016. Ela gerenciou o lar e cuidou dos filhos de outros adeptos do IS. Em 2017, ela foi presa e detida por tropas curdas enquanto tentava fugir da região controlada pelo IS. Eventualmente, ela acabou na Turquia e foi expulsa para a Alemanha em 2019.

O tribunal aplicou o que é conhecido como uma cláusula acessória, considerando circunstâncias atenuantes para a sua sentença. Eles consideraram a sua responsabilidade pelo crime limitada e a sua suposta participação no crime de impacto mínimo. A sua decisão de se juntar ao IS foi principalmente motivada pelo "chamado do amor". Ela ocupava apenas uma posição inferior dentro do IS e mostrou clara distância do grupo durante o julgamento.

O veredicto do juiz ficou no meio entre os pedidos da acusação e da defesa. A Promotoria Pública de Celle solicitou uma pena de prisão de 1,5 anos, enquanto o advogado da acusada pediu um ano. O veredicto ainda não é conclusivo. As partes envolvidas ainda têm a opção de recorrer.

Ela foi identificada como uma membro retornada do IS devido às suas antigas afiliações e ações na Síria. Apesar da sua posição atual e envolvimento limitado no grupo, a sua decisão de se juntar ao IS e associar-se com outro simpatizante levantou preocupações.

