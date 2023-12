Jacques Delors, estadista que moldou a União Europeia, morre aos 98 anos

Delors, um socialista, teve uma carreira política de grande visibilidade em França, onde foi Ministro das Finanças do Presidente François Mitterrand no início da década de 1980, antes de se tornar Presidente da Comissão Europeia em 1985.

A sua presidência de 10 anos continua a ser a mais longa da história da instituição e moldou as linhas gerais da Europa atual.

Sob a presidência de Delors, a União Europeia mudou consideravelmente, introduzindo uma série de reformas fundamentais, incluindo o Ato Único Europeu, o Acordo de Schengen, o programa de intercâmbio de estudantes Erasmus, uma revisão da Política Agrícola Comum e a União Económica e Monetária, que mais tarde levou à criação da moeda Euro.

Em março de 2020, apelou aos Chefes de Estado e de Governo da UE para que demonstrassem maior solidariedade, numa altura em que se debatiam sobre uma resposta comum à pandemia de Covid-19.

A atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prestou homenagem a Delors no dia X, chamando ao falecido estadista um "visionário que tornou a nossa Europa mais forte".

"A obra da sua vida é uma União Europeia unida, dinâmica e próspera. O trabalho da sua vida é uma União Europeia unida, dinâmica e próspera, que moldou gerações inteiras de europeus, incluindo a minha", acrescentou o Presidente da Comissão.

O Presidente da Comissão Europeia, Emmanuel Macron, classificou Delors como "um estadista com um destino francês, arquiteto inesgotável da nossa Europa" e "um lutador pela justiça humana".

"O seu empenho, os seus ideais e a sua retidão inspirar-nos-ão sempre. Saúdo a sua obra e a sua memória, e partilho a dor dos seus entes queridos", acrescentou o Presidente francês no X.

Delors iniciou a sua carreira no Banco de França - onde o seu pai também tinha trabalhado - em 1945 e obteve mais tarde um diploma de economia na prestigiada universidade parisiense de Sorbonne. Envolveu-se com a Confederação Cristã de Sindicatos e foi nomeado seu conselheiro económico em 1950.

Delors deixou o Banco de França, onde chegou a ocupar cargos de direção, ao fim de 17 anos. Passou a dirigir a divisão de assuntos sociais da Comissão Geral de Planeamento do Estado. Foi conselheiro principal para os assuntos sociais do Primeiro-Ministro Jacques Chaban-Delmas de 1969 a 1972 e membro do seu gabinete. Foi também professor associado na Universidade de Paris-Dauphine de 1974 a 1979.

Delors aderiu ao Partido Socialista Francês em 1974 e foi eleito para o Parlamento Europeu cinco anos mais tarde. Presidiu à sua Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários até maio de 1981, altura em que foi nomeado Ministro das Finanças francês pelo então Presidente François Mitterrand. Foi também Presidente da Câmara Municipal de Clichy de 1983 a 1984.

Em 1990, o tabloide britânico The Sun publicou o famoso título "Up Yours Delors", em oposição aos planos de Delors para uma maior integração da União Europeia.

Quando o seu mandato na Comissão Europeia chegou ao fim, em 1995, Delors foi considerado um sério candidato à presidência francesa. No entanto, optou por não se candidatar e, em 1996, fundou o seu grupo de reflexão. A sua única filha, Martine Aubry, é uma destacada política francesa e antiga líder do Partido Socialista Francês.

