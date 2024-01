Israel vai retirar algumas tropas de Gaza, mas prevê que os combates continuem até 2024

O anúncio das Forças de Defesa de Israel marcou a maior retirada conhecida de tropas do território desde o início da guerra contra o Hamas e surge depois de os militares terem afirmado que estavam a expandir as operações no centro e no sul da Faixa de Gaza.

A 551ª e a 14ª brigadas - compostas por reservistas - regressarão às suas famílias e à vida civil esta semana, informou a IDF num comunicado.

A 828ª brigada, que treina comandantes de esquadrão, a 261ª brigada, que treina oficiais do exército, e a 460ª brigada, que treina o corpo blindado, retornarão ao seu treinamento programado, disse a IDF.

Segundo o comunicado, espera-se que a medida "alivie significativamente os encargos económicos" e que as tropas "reúnam forças para as próximas actividades no próximo ano, uma vez que os combates vão continuar e os seus serviços continuarão a ser necessários".

Num briefing no domingo, o porta-voz das IDF, Contra-Almirante Daniel Hagari, disse que o regresso dos reservistas tinha como objetivo assegurar "o planeamento e a preparação para a continuação de 2024... compreendendo que seremos necessários para tarefas adicionais e para a guerra ao longo deste ano". Os objectivos da guerra "exigem combates prolongados",acrescentou.

O foco da operação terrestre de Israel deslocou-se para o centro e o sul da Faixa, mas os combates no norte continuam, onde cerca de 52% a 65% das estruturas foram danificadas e 46.000 unidades habitacionais foram completamente destruídas, de acordo com a ONU.

Na semana passada, as IDF alargaram as suas operações a Khan Younis, no sul de Gaza. A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (UNRWA) advertiu na quinta-feira que mais de 150.000 pessoas "não têm para onde ir", depois de as FDI terem avisado os residentes de muitas zonas do centro de Gaza de que tinham de sair urgentemente.

Israel pretende destruir o Hamas, depois dos ataques surpresa do grupo militante palestiniano, a 7 de outubro, que, segundo as autoridades israelitas, causaram a morte de 1200 pessoas em Israel, bem como trazer de volta os reféns capturados pelo Hamas.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no sábado que a guerra de Israel em Gaza está no seu "nível mais elevado e vai continuar durante meses", segundo a Rádio do Exército de Israel.

Altos funcionários norte-americanos disseram à CNN, no início de dezembro, que esperavam que a atual fase da operação terrestre de Israel, que visa o extremo sul da Faixa de Gaza, durasse várias semanas antes da transição, possivelmente em janeiro, para uma estratégia de menor intensidade e hiper-localizada, que visa especificamente militantes e líderes do Hamas.

A administração Biden avisou Israel de que não pode repetir o tipo de tácticas devastadoras que utilizou no norte e que tem de fazer mais para limitar as vítimas civis.

Mais de 21.000 pessoas foram mortas no enclave durante a ofensiva de Israel, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com