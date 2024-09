Israel teria escondido explosivos dentro das baterias de pagers que vendeu ao Hezbollah, de acordo com representantes do governo libanês.

Autoridades libanesas observaram uma sequência de explosões planejadas de alguns dos dispositivos de comunicação armados, à medida que a investigação sobre quem criou esses aparelhos sem fio e como eles acabaram na posse do Hezbollah prosseguia.

Durante o ataque de 17 de setembro, esses dispositivos, que foram usados nas explosões controladas, estavam desligados, assim evitando a mensagem que teria acionado os dispositivos afetados para explodir. Os funcionários de segurança tiveram uma visão desobstruída da devastação que as explosões teriam causado aos portadores dos dispositivos e aos que estavam por perto.

Na semana passada, várias explosões abalaram membros do Hezbollah, principalmente seus dispositivos de comunicação na terça-feira, seguidas por walkie-talkies na quarta-feira. As explosões deixaram pelo menos 37 mortos, incluindo crianças, e cerca de 3.000 feridos, de acordo com as autoridades de saúde do Líbano. A maioria das vítimas foi de testemunhas. O ataque surpresa pegou o Hezbollah de surpresa, já que eles haviam optado por tecnologias analógicas para evitar infiltração israelense após abandonar os celulares.

Israel se absteve de comentar diretamente os ataques, mas a CNN reuniu informações de que as explosões foram resultado de uma operação conjunta da Agência de Inteligência de Israel, Mossad, e das Forças Armadas israelenses. No dia seguinte ao ataque aos dispositivos de comunicação, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, elogiou "acomplimentos notáveis, ao lado do Shin Bet e do Mossad". Tanto o Líbano quanto o Hezbollah atribuíram a culpa a Israel pelos ataques.

Um dos fontes de segurança do Líbano disse à CNN que a maneira engenhosa como as explosivos foram alojados nas baterias dos dispositivos de comunicação era indetectável, mas permaneceu em silêncio sobre os testes específicos que os dispositivos haviam sofrido antes de entrar no país.

Uma segunda fonte de segurança sênior afirmou que eles haviam examinado um dos dispositivos de comunicação comprometidos e testemunhado sua explosão controlada. Eles observaram que as explosivos estavam "incorporadas" na bateria de lítio do dispositivo, tornando-as virtually indetectáveis. Eles afirmaram nunca ter visto nada igual.

Um dispositivo explosivo improvisado consiste em cinco componentes fundamentais: uma fonte de energia, um iniciador, um detonador, uma carga explosiva e uma caixa. Sean Moorhouse, um ex-oficial do Exército Britânico e especialista em desativação de explosivos, sugeriu que apenas um detonador e uma carga explosiva teriam sido suficientes para armar os dispositivos de comunicação, já que eles já tinham os outros três componentes.

“Teria que ser executado de uma maneira para não ser detectado”, disse Moorhouse, sugerindo que uma abordagem poderia ter envolvido modificar a própria bateria – incorporar um detonador eletrônico e uma pequena quantidade de explosivo dentro de sua caixa metálica, tornando-a impossível de detectar por meio de ferramentas de imagem, como raios X.

Outros especialistas, que também avaliaram filmagens das explosões, sugeriram que dispositivos explosivos foram ocultos nos dispositivos de comunicação, indicando um ataque de cadeia de suprimentos sofisticado em colaboração com um ator estatal.

Essas conclusões estavam em linha com os achados preliminares das autoridades libanesas. De acordo com uma carta enviada ao Conselho de Segurança da ONU pela missão do Líbano na última sexta-feira, uma investigação preliminar revelou que os dispositivos de comunicação foram equipados com explosivos antes de chegarem ao país, manipulados "profissionalmente" por "entidades externas". As autoridades libanesas deduziram que os dispositivos foram detonados ao transmitir mensagens eletrônicas para eles, de acordo com a carta, que foi obtida pela CNN. Israel foi responsabilizado pela execução dos ataques, que detonaram milhares de dispositivos ao mesmo tempo, afirmou a missão do Líbano à ONU.

Várias fotografias divulgadas após os ataques no Líbano na semana passada mostram os restos dos dispositivos explodidos – também reconhecidos como bipes – consistentes com um modelo específico fabricado por uma empresa taiwanesa, Gold Apollo, e pedaços de walkie-talkies associados a um fabricante japonês, ICOM.

As autoridades libanesas relataram que os dispositivos usados nos ataques foram os gadgets Gold Apollo Rugged Pager AR-924 e os walkie-talkies ICOM IC-V82. Tanto a Gold Apollo quanto a ICOM se distanciaram dos dispositivos comprometidos.

A ICOM anunciou que o modelo IC-V82 foi descontinuado há uma década e não pode determinar se os dispositivos alvo no Líbano foram fabricados de forma fraudulenta ou enviados diretamente de sua corporação. Versões falsificadas estão disponíveis para compra online, através de plataformas como Alibaba. O Ministério das Comunicações do Líbano declarou que os rádios IC-V82 usados nos ataques não foram distribuídos por um agente autorizado, não estavam legalmente licenciados e não foram revisados pelos serviços de segurança.

Iniciativas investigativas internacionais têm se concentrado principalmente nos gadgets Gold Apollo AR-924 – rastreando a licença e a fabricação do modelo da Tailândia para supostas empresas de fachada para determinar como a operação israelense pode ter sido orquestrada. O New York Times relatou, citando três fontes de inteligência informadas sobre a operação, que Israel havia estabelecido pelo menos três empresas de fachada para mascarar as identidades daqueles que fabricaram os dispositivos – agentes da Agência de Inteligência de Israel.

O presidente e fundador da Gold Apollo, com sede em Taiwan, Hsu Ching-kuang, foi interrogado pelos promotores taiwaneses na última quinta-feira e foi posteriormente liberado. Um dia antes disso, nas instalações sem identificação da Gold Apollo nas proximidades da capital taiwanesa, Hsu, falando à CNN e a outras emissoras de mídia, negou veementemente o envolvimento de sua empresa na produção dos dispositivos que levavam sua marca, atribuindo-os a uma empresa húngara, BAC Consulting.

Hsu disse que havia entrado em um acordo de licenciamento com a empresa com sede em Budapeste, transferindo "responsabilidade exclusiva" para a produção e venda do modelo AR-924. Uma pessoa chamada Teresa era um de seus contatos para o acordo, disse ele.

Teresa Wu, anteriormente empregada na Gold Apollo, foi vista saindo da sede do promotor em Nova Taipei City na última quinta-feira à noite, como relatado pela Reuters e pela mídia local presente no local. Os promotores taiwaneses consideram Hsu e Wu como testemunhas, confirmaram dois altos funcionários do governo à CNN.

Uma fonte familiarizada com Gold Apollo informou à CNN que Wu havia deixado a empresa há alguns anos e se juntado à BAC Consulting. A CNN entrou em contato com Wu para comentar, mas ainda não recebeu resposta.

Em abril deste ano, Wu estabeleceu uma empresa chamada Apollo Systems Ltd., registrada em um endereço em Taipei que parece ser um espaço compartilhado, de acordo com os registros corporativos. Não está claro se Wu estava trabalhando para a BAC Consulting em Taipei através de sua nova empresa, Apollo Systems Ltd.

De acordo com um banco de dados gerenciado pela Administração de Comércio Internacional de Taiwan, o endereço do site da Apollo Systems Ltd é "www.apollosystemshk.com". O site da Apollo Systems HK (anteriormente operacional, mas agora desativado) afirmava ter um centro de produção e vendas em Taipei e uma filial de logística em Hong Kong. No entanto, durante a visita da CNN ao local em Hong Kong, não havia nenhum sinal da empresa.

De dezembro de 2022 a fevereiro de 2023, um canal do YouTube para a Apollo Systems HK carregou dois vídeos promocionais para os rádios portáteis Gold Apollo AR-924, destacando sua "bateria recarregável de alta capacidade de lítio" e outras características. No seu canal do YouTube e site, a Apollo Systems HK afirma ter os direitos exclusivos de distribuição dos sistemas de rádios portáteis Gold Apollo, incluindo o modelo AR-924.

Dois altos funcionários taiwaneses informaram à CNN que não encontraram registros de Gold Apollo produzindo rádios portáteis AR-924 em Taiwan. Além disso, esses funcionários confirmaram que a Gold Apollo só produzia rádios portáteis com baterias AA em Taiwan, não baterias de lítio como as vistas nos dispositivos atacados examinados pelas autoridades do Líbano, de acordo com as fontes da CNN.

A Gold Apollo enviou mais de 20.000 rádios portáteis de Taiwan para os Estados Unidos nos primeiros oito meses de 2024, de acordo com os registros das alfândegas taiwanesas citados pelos funcionários. Aproximadamente 5.000 rádios portáteis foram enviados para Hong Kong e mais de 3.000 para a Austrália.

Os funcionários taiwaneses afirmaram que revisaram cuidadosamente os documentos da Gold Apollo obtidos a partir da sede da empresa e seu histórico de pedidos e fontes de componentes brutos, confirmando que a produção de rádios portáteis é rigidamente controlada em Taiwan.

Em um comunicado na última quinta-feira, a procuradoria de Taiwan declarou que "ainda não foram descobertas evidências sugerindo a participação de nacionais taiwaneses no ataque terrorista com explosivos".

Investigações sobre a cadeia de suprimentos estão em andamento na Europa, com foco na empresa húngara BAC Consulting e outra empresa com ligações com a Bulgária e a Noruega, em busca de possíveis conexões com o ataque com rádios portáteis contra o Hezbollah.

A CNN tentou entrar em contato com o endereço registrado da BAC Consulting em Budapeste, mas foi informada de que a empresa alugava espaço no prédio, mas nenhum representante jamais esteve presente fisicamente. A CNN também entrou em contato com o CEO da BAC Consulting, Cristiana Bàrsony-Arcidiacono, mas ainda não recebeu resposta.

O BNC News relatou que Bàrsony-Arcidiacono confirmou à emissora que sua empresa trabalhou com a Gold Apollo, mas afirmou: "Eu não produzo os rádios portáteis. Sou apenas o intermediário".

Não foram encontrados registros da Gold Apollo exportando rádios portáteis para a Hungria em 2023 ou 2024, de acordo com os dois funcionários taiwaneses que citam os registros das alfândegas em Taiwan. Em 2022, a empresa exportou cerca de 200 rádios portáteis para a Hungria, de acordo com seus registros.

Os serviços de inteligência húngaros interrogaram Bàrsony-Arcidiacono durante sua investigação sobre a BAC Consulting, mas não conseguiram encontrar nenhuma evidência de que os rádios portáteis usados no ataque foram produzidos na Hungria, de acordo com um comunicado do escritório de imprensa do governo. "Os resultados demonstraram de forma conclusiva que os chamados 'bipadores' nunca estiveram em solo húngaro, e nenhuma empresa ou especialista húngaro esteve envolvido em sua produção ou modificação", afirmou.

As autoridades búlgaras estão investigando a Norta Global Ltd, uma empresa supostamente envolvida na venda dos rádios portáteis ao Hezbollah, de acordo com relatórios da mídia búlgara na semana passada. A agência de segurança nacional da Bulgária, DANS, declarou que nenhum dos rádios portáteis usados no ataque foi "importado, exportado ou produzido na Bulgária", e que a Norta Global Ltd não participou do financiamento do terrorismo ou lidou com alguém sob sanções. O primeiro-ministro interino da Bulgária, Dimitar Glavchev, revelou em uma entrevista coletiva que a Virginia Global Ltd estava sendo investigada e seu diretor operava por procuração.

A Norta Global Ltd foi estabelecida em abril de 2022 por Rinson Jose, um nacional norueguês, de acordo com os documentos de registro da empresa na Bulgária. A CNN fez várias tentativas de entrar em contato com Jose para comentar, mas ainda não recebeu resposta. A polícia de segurança da Noruega iniciou uma investigação preliminar sobre as supostas ligações da empresa com os rádios portáteis, de acordo com um advogado da polícia do Serviço de Segurança Policial da Noruega.

Em relação às explosões, quase temos certeza da conclusão, mas precisamos de um pouco mais de tempo para consolidá-la, afirmou Nasrallah. Todo esse incidente está sendo meticulosamente investigado e analisado, desde a empresa que forneceu os dispositivos, até a fase de produção, envio, chegada no Líbano e o processo de distribuição, até o momento da explosão.

Ele também mencionou que, embora a aparente motivação fosse eliminar o maior número possível de oficiais proeminentes do Hezbollah, a maioria da liderança conseguiu escapar ilesa devido ao uso de modelos mais antigos de rádios portáteis, o que sugere que esse modo de comunicação tem sido usado pelo grupo por algum tempo.

"Os novos foram realocados em outro lugar", ele pareceu sugerir, possivelmente se referindo ao lote de rádios portáteis que uma fonte de segurança do Líbano revelou à CNN, mencionando que o Hezbollah havia comprado esses rádios portáteis recentemente.

O chefe de direitos humanos da ONU, Volker Türk, disse ao Conselho de Segurança na última sexta-feira que esses incidentes sinalizam uma nova fase na guerra, onde os dispositivos de comunicação também servem como armas, detonando indiscriminadamente em mercados, nas esquinas das ruas e dentro das casas à medida que o dia avança. As autoridades relatam ter desativado dispositivos não explodidos em instituições educacionais, bancos e hospitais.

Ele acrescentou que atacar aleatoriamente milhares de pessoas - sejam elas civis ou pessoal militar - sem prévio conhecimento da localização do dispositivo ou de seu entorno durante o ataque, constitui uma violação do direito internacional dos direitos humanos.

O representante do Irã na ONU afirmou que Israel pretendia matar pelo menos 5.000 civis, mas alguns dispositivos apresentaram falhas ou não foram distribuídos. O delegado reiterou que Israel havia ultrapassado mais uma vez uma linha vermelha, já que o embaixador do Irã no Líbano estava entre os feridos.

Altos funcionários da ONU alertaram que esse ataque representava um momento divisor de águas, pedindo desescalada e um cessar-fogo em Gaza para evitar um conflito total no Oriente Médio. Outros enfatizaram que a tecnologia empregada significava "território perigoso" de guerra.

Relatório contribuído por CNN's Pallabi Munsi, Katie Polglase, Tara John, Eyad Kourdi e Avery Schmitz.

Em face dos recentes ataques, a comunidade internacional está investigando de perto o papel tanto de Gold Apollo quanto de ICOM, duas empresas cujos dispositivos foram encontrados nos locais das explosões no Líbano.

Além disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) expressou preocupação com o impacto dessas explosões em civis e pediu uma investigação aprofundada para garantir que tais incidentes não se repitam no futuro, especialmente na região do Oriente Médio, onde as tensões já estão altas.

Leia também: