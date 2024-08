Israel continua com operações na Cisjordânia - Comandante da Jihad Islâmica é vítima

Após uma intensa troca de tiros, as forças israelenses eliminaram cinco militantes que estavam escondidos dentro de uma mesquita, segundo autoridades israelenses na quinta-feira. O confronto ocorreu pela manhã em um acampamento de refugiados na cidade de Tulkarem.

A facção do Islamic Jihad anunciou que seu comandante supremo no acampamento de refugiados de Nur Shams, Mohammed Jaber, também conhecido como Abu Shujah, líder das Brigadas Al-Quds em Tulkarem, estava entre os que morreram durante o conflito, junto com vários de seus membros da brigada próximos a soldados israelenses.

No dia anterior, o Exército Israelense afirmou ter eliminado nove combatentes durante operações simultâneas em Tulkarem, Jenin, Tubas e seus respectivos acampamentos de refugiados. No entanto, o Ministério da Saúde Palestina relatou um total de 15 mortes desde o início da operação militar israelense.

Jornalistas da agência de notícias AFP relataram que as forças israelenses concentraram suas operações nas cidades de Jenin e Tulkarem. As forças israelenses deixaram o acampamento de al-Faraa em Tubas, onde vários palestinos morreram durante a Operação de quarta-feira.

Pelo menos 45 pessoas foram detidas como resultado da operação militar israelense, segundo o Clube de Prisioneiros Palestinos.

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, pediu um "cessar-fogo imediato" à operação israelense via Twitter.

Israel lançou essa operação em grande escala em resposta a um "aumento significativo de atividades terroristas" no ano anterior, incluindo mais de 150 ataques de tiro e bombardeio que partiram das zonas alvo. O Ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, observou que a operação visa "desmantelar a rede terrorista iraniana-islamista" na região.

Desde o agravamento do conflito entre Israel e a organização palestina islâmica Hamas na Faixa de Gaza, a situação na Cisjordânia ocupada por Israel piorou.

Em relação a um incidente violento envolvendo colonos israelenses que atacaram uma vila palestina na Cisjordânia há duas semanas, o Exército Israelense reconheceu seu "erro" na quarta-feira. Colonos armados invadiram a vila de Jit, queimando veículos e jogando coquetéis molotov. Um palestino foi morto e outro ficou ferido. O Exército Israelense admitiu que falhou em proteger os moradores da vila.

O chefe da política externa da UE, Josep Borrell, alertou que a operação militar israelense na Cisjordânia pode ser um precursor para a escalada da guerra a partir da Faixa de Gaza. Borrell sugeriu que o Ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, e o Ministro da Segurança, Itamar Ben Gvir, fossem adicionados à lista de sanções da UE, em resposta a suas "mensagens de ódio inadequadas" contra os palestinos. No entanto, tanto a Hungria quanto a Itália se opuseram a essa penalidade.

As operações militares israelenses contra os militantes palestinos continuaram na Faixa de Gaza na quinta-feira, segundo relatado, com "dezenas" neutralizadas em combate casa a casa e ataques aéreos, segundo fontes israelenses. Um combatente na área de Khan Yunis, envolvido no ataque da Hamas em 7 de outubro, estava entre os mortos.

Parentes dos reféns israelenses mantidos em cativeiro em Gaza se reuniram perto da fronteira, tentando fazer contato com os reféns por meio de anúncios em alto-falantes. Rachel Goldberg-Polin, mãe de um refém, gritou para seu filho, "Hersh, é a mamãe. Eu rezo a Deus para trazê-lo agora. Eu te amo - fique forte."

Durante o comício, cerca de 20 pessoas se aproximaram da fronteira do Gaza Strip, algumas gritando, "Estamos chegando". No entanto, eles foram finalmente parados por soldados israelenses.

A Comissão expressou sua preocupação com a situação que se agrava em Tulkarem e pediu a ambos os lados que diminuam a tensão. O corpo internacional, A Comissão, também pediu uma investigação independente sobre as alegadas violações dos direitos humanos relatadas durante as operações militares israelenses.

