Israel atacou algumas zonas para onde dirigiu civis em Gaza, segundo análise da CNN

A 1 de dezembro, as Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram um mapa de Gaza - dividido em 623 quarteirões numerados - indicando as áreas que os militares iriam atacar de imediato e as áreas para onde os civis deveriam fugir. O mapa foi disponibilizadoonline através de um código QR impresso em folhetos lançados sobre a faixa.

O mapa, um vestígio do plano de reconstrução de Gaza dos anos 70, que durou pouco tempo, nos primeiros anos da ocupação israelita da faixa costeira, foi descrito pelas IDF como "uma forma segura de preservar a vossa segurança, as vossas vidas e as vidas das vossas famílias".

Os residentes de Gaza são aconselhados a "prestar atenção e a verificar este mapa", seguindo "as instruções das IDF através de vários meios de comunicação social".

No entanto, a análise da CNN mostra que as instruções das IDF têm sido - por vezes - imprecisas e confusas. As actualizações regulares das IDF destacam blocos numerados a laranja, instando os cidadãos a evacuar esses locais e a deslocarem-se para outras áreas assinaladas no mapa. No entanto, algumas das mensagens têm sido contraditórias e foram também levantadas preocupações quanto à capacidade dos palestinianos para acederem à informação devido a falhas de energia e de telecomunicações.

Recorrendo a vídeos e imagens partilhados em linha, a imagens de satélite e a notícias locais, a CNN verificou três ataques israelitas em áreas onde os cidadãos foram aconselhados a fugir.

"Desde o início dos combates, as FDI têm vindo a implorar à população civil que evacue temporariamente das zonas de combates intensos para zonas mais seguras, a fim de minimizar o risco de permanecer em zonas de hostilidades intensas", declarou as FDI num comunicado em resposta à reportagem da CNN.

As IDF também afirmaram que atacaram as áreas identificadas neste relatório após "indicação da inteligência de que esses lugares eram esconderijos para comandantes da Brigada Rafah da organização terrorista Hamas".

"As IDF continuam a atuar contra as infra-estruturas e os terroristas do Hamas, onde quer que se encontrem na Faixa de Gaza", continua o comunicado.

Ataques em zonas para as quais os civis se dirigiram

Em 2 de dezembro, o porta-voz das IDF para os meios de comunicação árabes, Avichay Adraee, publicou nas redes sociais ordens de evacuação para os cidadãos de partes da Faixa de Gaza, que as IDF apelidaram de "zona segura" no primeiro mês e meio da guerra, antes da trégua.

Foram partilhadas várias imagens do mesmo local - cada uma com diferentes locais destacados. No mapa, as áreas a norte e a leste da cidade de Khan Younis estão destacadas a laranja e as setas dão instruções aos residentes para evacuarem dessas áreas para Al-Mawasi - uma faixa costeira de 5,22 milhas quadradas designada como zona segura pelas IDF - ou para Rafah, a cidade mais a sul de Gaza.

As organizações de ajuda humanitária manifestaram a sua preocupação relativamente à "zona humanitária" de Al-Mawasi, tendo o Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) considerado que se trata de "uma receita para a catástrofe" devido às condições de exaustão e à falta de infra-estruturas ou serviços.

Entretanto, segundo as análises efectuadas, os ataques continuaram a atingir Rafah.

Nos três dias que se seguiram ao post de Adraee, três ataques israelitas visaram locais em Rafah, segundo a CNN, apesar de as IDF terem aconselhado os habitantes de Gaza a evacuarem "para Rafah".

Na tarde de 3 de dezembro, um ataque teve lugar no bairro de El-Geneina, em Rafah. As imagens, filmadas momentos após o ataque, mostram uma grande nuvem de fumo a sair de um local perto da Rua Saddam, em Rafah.

Fotografias e vídeos partilhados nas redes sociais, e geolocalizados para uma posição correspondente ao fumo, mostram uma grande cratera e vários edifícios que foram danificados ou destruídos.

Os meios de comunicação locais informaram que pelo menos 17 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas no ataque, que atingiu a casa da família al-Bawab.

Mais tarde, nessa mesma noite, outro ataque aéreo atingiu a casa da família Al-Jazzar, no bairro de Al-Tanour, em Rafah. As imagens captadas no rescaldo do ataque mostram pessoas a procurar desesperadamente sobreviventes entre os destroços. Um vídeo mostra um homem, com as pernas presas debaixo dos escombros, a ser resgatado por equipas da Defesa Civil.

A CNN localizou geograficamente as imagens de uma casa no bairro de Al-Tanour, em Rafah, e confirmou o ataque utilizando imagens de satélite.

Jornalistas da área disseram à CNN que 18 pessoas foram mortas no bombardeamento - entre elas a jornalista Shaima Al-Jazzar e a sua família. A CNN não conseguiu verificar de forma independente o número de vítimas.

A CNN pôde também verificar relatos da noite seguinte, 4 de dezembro, segundo os quais um ataque israelita teria atingido uma torre de água pública a menos de 400 metros da casa da família Al-Jazzar. Através da análise de imagens de satélite, é possível confirmar que a torre de água foi destruída entre 3 e 9 de dezembro.

Houve também relatos de pelo menos três outros ataques aéreos a locais em Rafah nos dias 2, 3 e 5 de dezembro, mas a CNN não conseguiu verificar estes ataques de forma independente.

Mensagens confusas sobre zonas seguras

As IDF também emitiram mensagens contraditórias no norte de Gaza, o que pode ter levado as pessoas a acreditar erradamente que se encontravam em zonas seguras, segundo a análise da CNN.

Em 2 de dezembro, a Adraee publicou nas redes sociais ordens de evacuação para os cidadãos do norte da Faixa de Gaza, destacando uma série de quarteirões a norte da cidade de Gaza, incluindo grandes partes do campo de refugiados de Jabalia. O gráfico instruía as pessoas nessas áreas a "evacuar suas casas imediatamente através dos eixos Haifa e Khalil al-Wazir e ir para os centros de abrigo e escolas conhecidos nos bairros de Al-Daraj e Tuffah e a oeste da cidade de Gaza".

Adraee anexou duas imagens incoerentes às instruções. Ambas mostravam a mesma área, mas a segunda imagem tinha um grande número de quarteirões considerados inseguros.

Isto criou mensagens confusas em que certos "quarteirões" eram simultaneamente apresentados como "seguros" e "inseguros". Por exemplo, o bloco 720 não está destacado na primeira imagem, mas aparece na área laranja na segunda imagem. O bloco 717, que está parcialmente destacado na primeira imagem, aparece diretamente na zona laranja na segunda imagem.

A Adraee publicou conselhos actualizados em 3 de dezembro, nos quais apenas foi incluída a imagem que mostra a área sombreada mais larga.

A CNN verificou dois ataques israelitas que ocorreram dentro de quarteirões que não estavam destacados na primeira versão da imagem - pelo que, de acordo com as suas orientações, deveriam ser seguros - depois de a Adraee ter partilhado as ordens de evacuação contraditórias.

Na noite de 3 de dezembro, apareceu na Internet um vídeo que parecia mostrar uma bomba de gasolina em chamas. O vídeo foi divulgado juntamente com relatos de que uma estação de serviço no bairro de Al-Tuffah, na cidade de Gaza, tinha sido atingida por um ataque aéreo israelita.

O vídeo foi filmado à noite, o que torna difícil detetar quaisquer pontos de referência significativos. No entanto, os relatos também afirmam que a estação de serviço estava localizada junto aos escritórios da Defesa Civil Palestiniana. Com esta informação, a CNN conseguiu localizar um escritório da Defesa Civil e uma estação de serviço lado a lado no bairro de Al-Tuffah.

As imagens de satélite da área - fornecidas pela Planet Labs a 4 de dezembro - revelam destruição e sinais claros de incêndio no local da bomba de gasolina, situada no bloco 720, uma área que não foi destacada num dos mapas publicados. Mais tarde, a Defesa Civil Palestiniana divulgou um comunicado em que afirmava que três membros da sua equipa civil tinham sido mortos e vários outros tinham ficado feridos pelo bombardeamento.

Planet Labs

Imagens de satélite tiradas antes e depois de 3 de dezembro revelam a destruição da estação de serviço no bairro de Al-Tuffah, na cidade de Gaza.

No mesmo dia, relatos locais afirmaram que a mesquita Al-Salam, no bairro de Al-Tuffah, tinha sido alvo de ataques israelitas.

As imagens de satélite da área não revelam danos claros na mesquita, mas há sinais de bombardeamento na área circundante.

Embora não tenha sido possível confirmar a data exacta deste ataque - que atingiu o bloco 717 - a análise das imagens de satélite revela que o ataque teve lugar entre 2 e 9 de dezembro, nos dias que se seguiram ao post de Adraee que corrigia o mapa inicial.

As IDF afirmam que os mapas reflectem o compromisso de assegurar "todas as precauções possíveis para evitar a perda de vidas ou ferimentos de civis, adoptando todos os meios disponíveis".

Mas grupos de defesa dos direitos humanos e organizações internacionais lançaram dúvidas sobre essas afirmações. O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários da ONU (OCHA) manifestou a sua preocupação quanto à acessibilidade do mapa para os residentes de Gaza, devido aos cortes de eletricidade e de telecomunicações.

Dados do monitor global da Internet, NetBlocks, revelam que, nas alturas em que as IDF davam ordens de evacuação para blocos numerados em torno de Gaza, a conetividade da rede na província de Rafah era inferior a um quinto dos níveis máximos. Na província de Khan Younis, houve alturas em que a conetividade foi registada como zero.

"Não é claro como é que as pessoas que residem em Gaza poderão aceder ao mapa sem eletricidade e no meio de cortes recorrentes nas telecomunicações", afirma um comunicado do OCHA.

Fonte: edition.cnn.com