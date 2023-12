Pessoais

Ismail Haniyeh Factos rápidos

Data de nascimento: 1962

Local de nascimento: Campo de refugiados de Shati, perto da cidade de Gaza

Pai: O pai era pescador

Casamento: Amal Haniyeh

Filhos: 13

Formação académica: Universidade Islâmica de Gaza, 1987

Religião:Muçulmano

Cronologia

1987-1988 - Adere ao Hamas, durante a primeira Intifada.

1988 - Preso durante seis meses.

1989 - Condenado a três anos de prisão.

1992 - Libertado da prisão e deportado para o Líbano.

dezembro de 1993 - Regressa a Gaza e é nomeado reitor da Universidade Islâmica.

1997 - Torna-se assistente do xeque Ahmed Yassin, líder do Hamas.

setembro de 2003 - Haniyeh e Yassin ficam ligeiramente feridos quando um ataque aéreo israelita os atinge na cidade de Gaza.

abril de 2004 - Após a morte dos dois anteriores líderes do Hamas, Haniyeh é nomeado parte de uma "liderança colectiva" secreta com Mahmoud Zahhar e Said al-Siyam.

26 de janeiro de 2006 - O Hamas obtém uma vitória esmagadora nas eleições legislativas palestinianas. O Hamas obtém 76 lugares e a Fatah 43 lugares no Conselho Legislativo Palestiniano de 132 lugares, dando ao Hamas a maioria.

21 de fevereiro de 2006 - O presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, pede a Haniyeh que reúna um governo.

29 de março de 2006 - Tomada de posse como primeiro-ministro da Autoridade Palestiniana.

14 de dezembro de 2006 - Haniyeh sobrevive a uma tentativa de assassinato na fronteira entre o Egipto e Gaza. No entanto, um guarda-costas é morto e um dos filhos de Haniyeh fica ferido. O Hamas culpa a Fatah pelo atentado.

Início de junho de 2007 - Após uma semana de combates entre o Hamas e a Fatah, o Hamas toma o controlo da Faixa de Gaza.

14 de junho de 2007 - Abbas dissolve o governo e demite Haniyeh do cargo de primeiro-ministro. Haniyeh rejeita a demissão e continua a ser o líder de facto na Faixa de Gaza.

junho de 2009 - O antigo presidente dos EUA Jimmy Carter reúne-se com Haniyeh em Gaza para discutir o processo de paz no Médio Oriente.

13 de junho de 2010 - Haniyeh reúne-se com o Secretário da Liga Árabe, Amr Moussa, em Gaza. Moussa é o primeiro dirigente árabe de alto nível a visitar Gaza desde 2006.

2 de maio de 2011 - Condena o assassinato de Osama bin Laden no Paquistão, referindo-se a ele como um guerreiro sagrado muçulmano e vítima da opressão americana.

23 de outubro de 2012 - Encontra-se com o Emir do Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani, o primeiro chefe de Estado a visitá-lo desde que o Egipto e Israel instituíram um bloqueio em 2007.

4 de abril de 2013 - Haniyeh é nomeado vice-chefe do Hamas e Khaled Meshaal é reeleito chefe.

6 de maio de 2017 - Eleito pelo Conselho da Shura do Hamas para substituir Meshaal.

7 de dezembro de 2017 - Em resposta ao reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel pelo presidente norte-americano Donald Trump, Haniyeh apela a uma "infitada" palestiniana, ou seja, uma revolta para lutar contra a "ocupação" israelita.

31 de janeiro de 2018 - Os Estados Unidos designam Haniyeh como Terrorista Global Especialmente Designado.

8 de dezembro de 2019 - Haniyeh chega à Turquia, primeira paragem de uma digressão. É a sua primeira digressão internacional desde que foi eleito em maio de 2017.

6 de janeiro de 2020 - Discursa no funeral de Qasem Soleimani, o líder da Força Quds do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irão, que foi morto por um ataque aéreo dos EUA no Iraque em 3 de janeiro. Haniyeh elogia Soleimani como um mártir.

1 de agosto de 2021 - Os responsáveis do Hamas anunciam que Haniyeh foi reeleito líder.

13 de outubro de 2022 - As facções palestinianas Hamas e Fatah chegam a um acordo de reconciliação mediado pela Argélia. O seu objetivo é abrir caminho para a realização de eleições. Haniyeh divulga uma declaração em que afirma que o movimento está satisfeito com as reuniões com responsáveis da Fatah para pôr fim à divisão.

16 de novembro de 2023 - Num comunicado de imprensa, as Forças de Defesa de Israel anunciam que a residência de Haniyeh em Gaza foi atingida por caças israelitas.

Fonte: edition.cnn.com