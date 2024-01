ISIS reivindica a responsabilidade pelo ataque mais mortífero no Irão desde a revolução de 1979

Segundo a agência noticiosa estatal IRNA, pelo menos 84 pessoas morreram e 284 ficaram feridas nos ataques, que foram os mais mortíferos no Irão desde a revolução de 1979.

De acordo com o SITE, o ISIS emitiu um comunicado na quinta-feira para dizer que dois bombistas suicidas detonaram os seus coletes explosivos quando os xiitas se reuniram para observar o quarto aniversário da morte de Soleimani perto do seu túmulo na sua cidade natal de Kerman, no sul do Irão.

Fonte: edition.cnn.com