Inquisição sobre a contaminação radioativa dos fungos florestais devido ao césio-137

** Sons preocupantes inicialmente: Certas áreas dentro da floresta ainda exibem níveis traços de radioatividade em certos cogumelos. No entanto, a Agência Federal de Proteção Radiológica nos assegura. Para amantes de cogumelos, aqui está o que eles devem saber.**

Faz quase quatro décadas desde o desastre nuclear de Chernobyl, mas vestígios de partículas radioativas ainda persistem: em cogumelos que podem ser colhidos durante o outono em florestas. Surpreendentemente, a Agência Federal de Proteção Radiológica (BfS) não vê isso como um grande problema. "Em certas regiões da Alemanha, cogumelos selvagens podem ainda revelar níveis elevados de césio-137 radioativo", a agência observa. No entanto, a quantidade consumida também é vital para determinar a dose de radiação dos cogumelos: o consumo moderado não causa nenhum mal em lugar nenhum da Alemanha.

Aqui estão os pontos-chave para amantes cuidadosos de cogumelos:

De onde vem a contaminação?

"Os valores elevados de césio-137 são principalmente devido ao acidente nuclear de Chernobyl em 1986", diz a BfS. Na época, grandes quantidades de substâncias radioativas foram dispersas pela Europa através dos ventos. No entanto, cogumelos selvagens também absorveram césio-137 após testes de armas nucleares acima do solo.

Há regiões particularmente contaminadas?

A contaminação variou geograficamente na época. De acordo com a BfS, as seguintes regiões tinham depósitos notavelmente altos de césio-137 - onde espécies individuais de cogumelos ainda podem ultrapassar os valores limite hoje:

Na Floresta da Baviera e nas áreas adjacentes

No Donaumoos a sudoeste de Ingolstadt

Na região de Mittenwald

Na região de Berchtesgaden

Todos os cogumelos são igualmente afetados?

De acordo com a BfS, certas espécies de cogumelos selvagens exibem níveis mais elevados de radioatividade do que outros: nas análises de 2021-2023, os mais contaminados foram o cogumelo de campo comum e o cogumelo de campo castanho. Amostras individuais desses cogumelos exibiram mais de 4.000 becqueréis de césio-137 por quilograma de peso bruto.

Várias espécies selvagens do gênero Agaricus, como a chanterelle de haste amarela, o cogumelo porcini, o cogumelo teia marrom pontilhado, o pé aveludado, a trombeta preta de haste grossa e o cogumelo teia azul claro produziram valores de mais de 1.000 becqueréis de césio-137 por quilograma nas últimas medições.

Para referência: O valor limite para cogumelos no comércio é de 600 becqueréis de césio-137 por quilograma de peso bruto, de acordo com a BfS.

Eu deveria consumir esses cogumelos?

De acordo com o Serviço de Informação sobre Câncer, o césio-137 pode prejudicar as células e o DNA - os efeitos a longo prazo podem incluir leucemia. No entanto, a presidente da BfS, Inge Paulini, explica: "Desde que você consuma cogumelos que ultrapassam os valores limite com moderação, eles só resultam em uma dose extra de radiação mínima". No entanto, "é uma decisão pessoal" quanto dose extra de radiação uma pessoa considera aceitável.

Aqueles que consideram isso muito arriscado são aconselhados por Paulini a evitar consumir cogumelos auto-coletados de espécies altamente contaminadas das regiões particularmente afetadas da Alemanha devido ao desastre de Chernobyl.

Mesmo nessas áreas, há espécies de cogumelos com níveis de contaminação relativamente mais baixos: o cogumelo gigante com escamas castanhas, o cogumelo com fibras escuras, o cogumelo de campo, a orelha de Judas e o cogumelo poro gigante permaneceram abaixo de 5 becqueréis por quilograma de peso bruto em todas as medições da BfS.

Você pode encontrar valores de medição para outras espécies de cogumelos nas regiões individuais no relatório anual de cogumelos da BfS.

E cogumelos comprados em lojas?

Você deve seguir o limite especificado de 600 Becqueréis de Césio-137 por quilograma. De acordo com a BfS, cogumelos produzidos comercialmente, como champignons, cogumelos ostra e shiitake, geralmente são menos contaminados. Eles são cultivados em substratos contendo césio radioativo mínimo.

