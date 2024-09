Inquirir sobre o bem-estar de funcionários doentes que trabalham em casa?

A maioria das pessoas pode não ter problemas com um pouco de atenção do chefe. No entanto, aparecer durante dias de doença é geralmente visto como ultrapassar um limite, especialmente se suspeitar que a visita é para pegar funcionários folgando. Vamos discutir a legalidade dessa situação:

As visitas surpresa de líderes empresariais e representantes de RH aos funcionários doentes na fábrica da Tesla em Gruenheide causaram certa comoção. Os funcionários sentiram-se injustamente acusados de negligência. No entanto, os superiores argumentaram que as visitas eram apenas para verificar e oferecer ajuda se necessário.

Seja qual for a percepção sobre esse nível de atenção, é importante considerar os aspectos legais dessas visitas inesperadas. Vamos mergulhar nisso:

O chefe pode visitar funcionários doentes em casa?

Sim, eles podem. Se a visita for consentida, não há problema. Mesmo que o empregado não saiba e a visita pareça mais sobre monitoramento do que cuidado, ainda está dentro dos direitos. A participação do conselho de trabalhadores no caso da visita aos funcionários da Tesla indica isso. Além disso, os empregadores podem contratar detetives particulares para investigar se um empregado não está realmente doente, o que implica um "direito de visita" para o chefe.

O chefe precisa de permissão para entrar no apartamento?

Não, eles podem esperar do lado de fora. De acordo com o Artigo 13 da Lei Fundamental, a casa de um empregado é uma esfera pessoal altamente protegida. Portanto, entrar sem consentimento é ilegal e classificado como invasão de propriedade criminal de acordo com a Seção 123 do Código Penal (StGB). A coerção da Seção 240 StGB também pode ser considerada.

O empregador pode perguntar sobre a razão da incapacidade de trabalhar?

Sim, eles podem perguntar. No entanto, os empregados não são obrigados a divulgar detalhes sobre sua doença, que é protegida pelos direitos à privacidade.

Que passos o empregador pode dar para dissipar dúvidas sobre a incapacidade de trabalhar?

No caso de doença, os empregados geralmente devem apresentar um atestado de doença ao empregador no quarto dia útil no máximo. Os empregadores também podem exigir isso no primeiro dia. Além disso, o empregador deve ser informado sobre a ausência no primeiro dia devido à doença. Caso contrário, uma advertência e demissão subsequente pode estar próxima.

Se os empregados não apresentarem o atestado de doença pontualmente, os empregadores têm o direito de parar de pagar seu salário. Eles também podem reter o pagamento se suspeitarem que o atestado de doença é falso.

Quando as suspeitas são justificáveis?

As suspeitas sobre a incapacidade de trabalho de um empregado de acordo com a Seção 275 do Livro Cinco do Código Social são válidas se:

A pessoa está frequentemente ou excepcionalmente pouco doente,

A pessoa está geralmente doente no início ou no final da semana.

E além disso?

Além disso, o empregador pode solicitar a funcionários legalmente segurados que obtenham uma opinião de especialista do Serviço Médico para revisar sua incapacidade de trabalho da empresa de seguro de saúde. No entanto, as empresas de seguro de saúde podem recusar tal avaliação se a licença médica puder ser rastreada a diagnóstico existentes.

Que penalidades enfrentam os funcionários que fingem estar doentes?

Muitas. Se os empregados apresentarem um atestado de doença falso, podem ser acusados de crime. Apresentar um certificado de saúde falso é punível de acordo com a Seção 279 do Código Penal e pode resultar em uma pena de prisão de até um ano ou uma multa. A fraude também é aplicável como crime. É claro que aqueles pegos fingindo também podem ser demitidos sem aviso prévio, mesmo sem apresentar um atestado de doença falso.

Como os empregadores podem desencorajar o mau uso?

Criando um ambiente de trabalho agradável e recompensador. Se houver dúvidas sobre a sinceridade de um empregado, uma conversa direta e amigável deve ser a primeira abordagem. É melhor iniciar essa discussão no local de trabalho em vez de na casa do empregado. Embora eles não sejam obrigados a divulgar informações médicas, às vezes pode ser inferido muito da reação da pessoa. Além disso, conversas transparentes fomentam a confiança e podem prevenir mais desconfiança ou mau uso.

Dado o debate sobre a legalidade das visitas inesperadas de empregadores a funcionários doentes, é importante notar que estar empregado durante dias de doença também é uma questão controversa.

Apesar de algumas empresas terem políticas que permitem que os empregados trabalhem em casa enquanto estão doentes, trabalhar consistentemente durante os dias de doença pode potencialmente levar a acusações de não estar realmente doente, e os empregadores podem tomar medidas de acordo.

