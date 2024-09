Iniciativa reforçada para habitações com rendimento acessível e atributos ecológicos

Construindo Casas Acessíveis e Amigáveis ao Meio Ambiente: Um Impulso pelo Governo. O governo federal alemão agora apresenta um incentivo, na forma de empréstimos subsidiados de até 100.000 euros por apartamento. A partir de 1º de outubro, o banco KfW distribuirá essas subsídios, com um total de dois bilhões de euros alocados para este ano fiscal.

De acordo com a Ministra da Habitação, Klara Geywitz, "Precisamos não apenas de mais casas, mas de melhores". Este programa visa estimular a construção de propriedades eficientes em energia e acessíveis sem desperdício de espaço, ao mesmo tempo em que apoia a estabilidade da indústria da construção. No entanto, há alguma discussão sobre a precisão do programa e seu potencial impacto na redução de custos.

Financiamento para Casas Espaçosas e Básicas

A partir de outubro, construtores e primeiros proprietários de casas podem receber empréstimos subsidiados de até 100.000 euros por apartamento, desde que atendam a certos critérios. A taxa de juros inicial para um empréstimo de 35 anos com taxa fixa de 10 anos é de cerca de 2,0%. A partir de 1º de outubro, um empréstimo de 10 anos com taxa fixa de 10 anos estará disponível por cerca de 1,0%. No entanto, apenas a construção de casas compactas e básicas, sem características de luxo, será subsidiada.

Isso será alcançado por meio de um limite máximo para os custos de construção permitidos e limitações de área. Por exemplo, um apartamento de quatro quartos só será elegível para subsídios se não ultrapassar 85 metros quadrados. O governo federal não dita a ocupação do apartamento e os aluguéis de casas ajudadas não podem ser limitados.

Um dos Maiores Programas de Subsídios Habitacionais

Além disso, o novo programa exige construções ecologicamente corretas, avaliadas pela emissão total do ciclo de vida da propriedade durante a construção e uso. Isso pode ser alcançado através do uso de materiais de construção específicos, métodos de aquecimento, iluminação e mecanismos de ventilação. Além disso, uma subsídio adicional para edifícios extremamente ecologicamente corretos está previsto para janeiro.

O Ministério da Habitação estima que até 100.000 a 150.000 apartamentos ou casas unifamiliares poderão receber essa subsídio. Isso torna o novo programa um dos maiores programas de subsídios habitacionais atualmente disponíveis. Os construtores também podem utilizar uma ferramenta online para verificar se seu projeto atende aos critérios para a subsídio.

O setor da construção será grandemente beneficiado por esta iniciativa do governo, uma vez que visa estimular a construção de casas eficientes em energia e acessíveis. Para se qualificar para os empréstimos subsidiados, os construtores devem construir casas compactas e básicas e atender aos requisitos de construção ecologicamente corretos.

Leia também: