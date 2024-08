Iniciando o Programa de Imunização contra a Pólio em Gaza Supervisionado pelas Autoridades

Iniciando uma campanha de imunização contra a pólio na Faixa de Gaza, de acordo com a administração do Hamas. Oficiais do Ministério da Saúde do Hamas, da UNRWA e de organizações de assistência iniciaram a campanha de imunização contra a pólio no sábado, com Mussa Abed do Ministério da Saúde do...