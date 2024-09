Iniciam-se as discussões para uma coligação na Turíngia: as entidades políticas se reúnem esta semana

O CDU considera sua obrigação trazer rapidamente uma coalizão e estabelecer uma "administração estável", segundo declarações de Voigt à imprensa. As conversas iniciais com BSW e SPD devem primeiro se concentrar em esclarecer os princípios fundamentais para quaisquer movimentos subsequentes. Tanto a líder do BSW, Katja Wolf, quanto o líder do SPD, Georg Mauer, confirmaram encontros iminentes com a CDU, enfatizando que ainda não são discussões preliminares.

A formação de um governo na Turíngia após as eleições estaduais de domingo provou ser desafiadora devido às complexas proporções majoritárias. O AfD, classificado como extremista de direita pela Oficina de Proteção da Constituição da Turíngia, lidera com uma vantagem significativa. No entanto, nenhum outro partido está disposto a formar uma coalizão com eles. A CDU fica em segundo lugar, seguida pelo BSW e pelo Partido da Esquerda. O SPD conseguiu garantir uma cadeira no parlamento estadual, mas os Verdes e o FDP não.

Dadas essas circunstâncias, o foco principal é na formação de uma coalizão entre a CDU, BSW e pelo menos mais um partido. Uma coalizão de três partidos CDU-BSW-SPD não seria suficiente para o novo parlamento estadual, mas uma aliança de três partidos entre CDU, BSW e o Partido da Esquerda seria. No entanto, a CDU rejeita uma aliança com o Partido da Esquerda devido a uma discordância de resolução.

Há reservas dentro da CDU em relação a uma coalizão com o BSW, que se desligou do Partido da Esquerda há poucos meses e ainda tem um programa pouco claro. O presidente do BSW, Wagenknecht, liga as coalizões estaduais a demandas de política externa e de segurança, como a oposição ao deployment de mísseis de alcance intermediário dos EUA na Alemanha.

Uma alternativa poderia ser um governo de minoria liderado pela CDU, contando com o apoio eventual de outros partidos. O Partido da Esquerda expressou aprovação geral. O presidente estadual do Partido da Esquerda, Christian Schaft, afirmou em Erfurt na quarta-feira que seu partido busca "condições estáveis".

Voigt ignorou a crítica interna da CDU sobre as conversas com o BSW. A CDU da Turíngia, segundo Voigt, havia decidido unânimemente conduzir discussões necessárias para estabelecer um governo estável. "Os fundamentos da CDU" não estavam em jogo, acrescentou ele, e "a política mundial" não seria decidida em Erfurt, se referindo às demandas de política externa do BSW.

Na quarta-feira, remained incerto se e como Wagenknecht participaria pessoalmente das conversas CDU-BSW na Turíngia. Voigt expressou disposição para um encontro, desde que Wagenknecht estivesse interessada em discutir assuntos regionais como a equalização financeira comunitária. "Não há política de exclusão aqui", afirmou ele. No entanto, o primeiro passo seria encontrar o candidato principal da BSW na Turíngia, Wolf.

Wolf esperava um encontro envolvendo Wagenknecht, mas não esperava sua participação em rodadas de exploração posteriores no momento atual. Wagenknecht havia deixado claro anteriormente que os acordos seriam feitos em discussões exploratórias no "nível da Turíngia".

No debate sobre as demandas de política externa do BSW, Wolf deu uma pista para um possível compromisso. As formulações poderiam ser "gravadas permanentemente" em um acordo de coalizão potencial para enfatizar o forte apoio da Turíngia a soluções diplomáticas para o conflito da Ucrânia no nível federal, sugeriu ela. Questões de guerra e paz também ressoam com as pessoas na Turíngia, tornando-o um "assunto local".

