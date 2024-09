- Iniciado o encontro da VW provoca manifestações dos empregados

Na Volkswagen, a assembleia sindical começou com protestos intensos dos funcionários. Os empregados compareceram com cartazes de protesto, expressando sua insatisfação com as últimas estratégias de redução orçamentária. Um cartaz dizia "Mantenha o emprego estável", enquanto outro rotulava o conselho como "enganoso" devido às possíveis propostas de redução salarial.

Aproximadamente 10.000 pessoas participaram da assembleia pessoalmente, com mais pessoas participando digitalmente através de telas externas. A presidente do conselho de fábrica, Daniela Cavallo, havia expressado anteriormente preocupação entre os funcionários e projetado forte oposição às estratégias do conselho.

Na segunda-feira, a maior montadora de carros da Europa anunciou um maior foco em reduções orçamentárias para sua marca principal, VW, devido à situação cada vez pior. O fechamento de fábricas na Alemanha e demissões não estão mais fora de questão. De acordo com o sindicato, a empresa também está exigindo ajustes salariais em sua estrutura salarial.

Durante a assembleia sindical fechada, os executivos de alto escalão Thomas Schäfer (chefe da marca) e Arno Antlitz (diretor financeiro do grupo) estavam programados para apresentar os planos de redução orçamentária. O líder do grupo, Oliver Blume, também era esperado. Outra reunião sindical foi agendada para mais tarde no mesmo dia na localidade de Emden.

Despite the union's opposition, the discussion about employment changes remains a vital topic at Volkswagen. The employees express concerns about potential job loss and wage adjustments due to the company's budget-reducing strategies.

