Inicia oficialmente a iniciativa de imunização contra a pólio em Gaza

Em sábados, alguns jovens já haviam recebido sua primeira dose de vacina no Hospital Nasser em Khan Younis, localizado nas terras palestinas do sul. No entanto, a imunização extensiva contra o vírus altamente infeccioso começou em uma escala maior às segundas-feiras. De acordo com Schaabane, numerosos drones foram avistados acima do distrito central de Gaza City nas manhãs de domingo, na esperança de que essa iniciativa de vacinação para crianças possa prosseguir sem problemas.

Israel havia concedido "pausas humanitárias" no conflito de Gaza alguns dias antes para vacinação contra a pólio. O primeiro caso de paralisia por pólio em um bebê foi identificado na Faixa de Gaza em quase um quarto de século. De acordo com as autoridades israelenses, a vacinação está inicialmente programada para começar no centro de Gaza City até terça-feira, seguida por campanhas de vacinação adicionais de três dias nas seções sul e norte da região costeira.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) solicitou cessar-fogo humanitário para administrar vacinas contra a pólio a mais de 640.000 crianças com menos de dez anos. Pelo menos 90% das crianças em Gaza são esperadas para receber sua primeira dose de vacina oral contra a pólio nos próximos dias.

O vírus foi detectado em amostras de esgoto em Khan Younis e no distrito central de Gaza City em julho. Recentemente, o primeiro caso de pólio em Gaza foi confirmado em um bebê de dez meses de Deir al-Balah. A poliomielite, também conhecida como paralisia por pólio, é causada por um vírus infeccioso agudo que ataca a medula espinhal e pode resultar em paralisia permanente em crianças.

