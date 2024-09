Infelizmente, seis pessoas morreram quando as chuvas mais fortes em décadas varreram partes da Europa central e oriental.

Um sistema de baixa pressão de movimento lento e atmosférico, batizado de Tempestade Boris, despejou uma quantidade de precipitação equivalente a um mês em vários centros históricos europeus, como Viena, Bratislava e Praga. Essa chuva persistente continuou até domingo.

Infelizmente, uma pessoa morreu afogada no condado de Klodzko, sudoeste da Polônia, como relatado pela Reuters no domingo. Da mesma forma, um bombeiro morreu em serviço em Baixa Áustria, Áustria, com o representante do corpo de bombeiros confirmando a triste notícia à CNN.

Este triste evento ocorreu após quatro mortes na Romênia, onde a chuva incessante deixou muitas pessoas presas em regiões inundadas.

"O impacto foi mais severo em sete locais", disse o ministro do Interior da Romênia, Cătălin Predoiu, à afiliada da CNN, Antena 3. "Já intervieram lá para resgatar 95 pessoas. Infelizmente, quatro pessoas foram encontradas mortas em suas casas ou quintais."

Os serviços de emergência foram iniciados nos condados afetados à medida que as autoridades alertavam para a maior chuva registrada em um século nas últimas 24 horas.

Rios na Polônia e na República Checa transbordaram. No condado de Klodzko, sudoeste da Polônia, 1.600 pessoas foram evacuadas à medida que os rios locais atingiram níveis recorde de água e transbordaram. Klodzko, uma cidade com uma população de 25.000, ficou parcialmente submersa em água no domingo.

O primeiro-ministro Donald Tusk abordou a mídia no domingo, afirmando que a situação é "extraordinariamente dramática" e "mais dramática no condado de Klodzko", de acordo com a Reuters.

"Estou pedindo aos moradores que colaborem com os serviços de resgate quando ordens de evacuação forem emitidas", acrescentou Tusk.

Inundações significativas são esperadas para persistir na República Checa, onde as autoridades ordenaram evacuações compulsórias em áreas específicas. Imagens divulgadas pelo Serviço de Bombeiros e Resgate da República Checa mostraram ruas inundadas no município de Benešově nad Černou, onde duas mulheres desobedeceram às ordens de evacuação e precisaram ser resgatadas de barco.

Na Alemanha, os estados sudeste e leste estão se preparando para inundações, com alertas de enchentes emitidos para rios no estado da Saxônia.

A chuva pesada fez com que os níveis de água aumentassem em vários rios vizinhos da Áustria, o que levou equipes de resgate a serem enviadas para as áreas afetadas. Muitos municípios da Baixa Áustria declararam estado de emergência à medida que a chuva pesada persistia durante todo o domingo.

Alertas de maior gravidade, chamados de "alertas vermelhos", foram emitidos para regiões selecionadas na Polônia, Alemanha, República Checa, Áustria e Eslováquia. Esses alertas cobrem "fenômenos meteorológicos intensos" e "danos significativos são prováveis", como indicado pelo Meteoalarm.

Os meteorologistas da CNN, Taylor Ward, Allison Chinchar e Elliana Hebert, contribuíram para esta reportagem.

