Incêndio persistente continua a espalhar-se no antigo local de exercícios militares em Brandenburgo

Um significativo incêndio florestal está consumindo um antigo local de exercícios militares próximo à cidade de Jüterbog, no estado de Brandemburgo. De acordo com os relatórios do departamento de incêndios de Jüterbog na sexta-feira, aproximadamente 67 hectares de paisagem florestal foram...