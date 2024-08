Identificação inicial de caso do vírus do Nilo Ocidental.

Este ano, a Alemanha relatou seu primeiro caso de infecção pelo vírus West Nile (VNN) adquirido localmente através de picadas de mosquito. O Instituto Robert Koch (RKI) em Berlim compartilhou essa informação relacionada a uma mulher na Saxônia. Até 23 de agosto, três casos adicionais associados a viagens internacionais foram registrados, afetando mulheres nesses casos também.

A infecção pelo VNN em uma mulher da região fronteiriça de Saxônia-Brandenburg foi detectada através da análise de uma amostra de doação de sangue, como informado por Jonas Schmidt-Chanasit do Instituto Bernhard Nocht para Medicina Tropical (BNITM) em Hamburgo.

Os especialistas esperam mais casos à medida que a atividade viral na área indica um potencial aumento de infecções. Houve registros mais altos de infecções tanto em cavalos quanto em aves em comparação com os anos anteriores. O Instituto Friedrich Loeffler (FLI) registrou 18 casos do vírus em aves e 14 em cavalos até 23 de agosto. As áreas particularmente afetadas incluem Berlim, Brandenburg, Saxônia-Anhalt e Saxônia.

Também foram relatados muitos casos de amostras de doadores de sangue contendo substâncias suspeitas, o que pode sugerir muitas infecções ainda não confirmadas. No entanto, é importante considerar que o teste de triagem primário também pode reagir ao vírus Usutu, que está causando uma morte repentina de estorninhos na Alemanha. Embora os seres humanos possam contrair o vírus Usutu, eles raramente adoecem.

Diagnóstico Errado e Detecção Atrasada

Distinguir entre os dois vírus com base na análise da sequência de DNA pode ser desafiador e nem sempre é bem-sucedido. Os testes demorados também podem resultar em um atraso de várias semanas entre a coleta de amostras e a obtenção do resultado final através da sequenciação do vírus. Portanto, é possível que já haja muitas infecções não detectadas devido a esse atraso.

Aproximadamente 80% das infecções pelo VNN são assintomáticas, e 20% dos indivíduos apresentam sintomas leves e não específicos, como febre ou rash cutâneo, esses sintomas são frequentemente ignorados.

A febre do Nilo Ocidental pode levar a cursos graves e fatais, principalmente em idosos com condições pré-existentes, o que representa menos de 1% de todas as infecções.

Possível Disseminação em Áreas Urbanas

Um aumento significativo no número de casos humanos é esperado se o vírus começar a se espalhar na região do Reno-Main, densamente povoada, de acordo com os especialistas. Enquanto atualmente os mosquitos dessa área provavelmente estão livres do vírus, apesar das condições climáticas favoráveis, é provável que essa situação mude com o tempo.

No ano passado, a Alemanha registrou 7 casos de transmissão do VNN através de mosquitos locais, e 17 casos no ano anterior. Os especialistas preveem um aumento no número de casos nos próximos anos devido às condições melhoradas para o vírus como resultado da mudança climática, bem como maiores surtos ocorrendo na Europa Sudeste.

O VNN é originário da África, como informado pelo FLI. Foi descoberto no distrito do Nilo Ocidental da Uganda em 1937 e apareceu pela primeira vez na Europa na França nos anos 60. Na Alemanha, o vírus foi identificado em uma ave pela primeira vez em agosto de 2018.

Mosquitos e aves são capazes de transmitir o vírus, mas nem humanos nem outros mamíferos podem fazê-lo. Eles são chamados de "hospedeiros mortos". A febre do Nilo Ocidental é uma das poucas doenças transmitidas por mosquito na Europa. O RKI registrou as primeiras infecções humanas devido à transmissão local de mosquito em 2019.

O potencial impacto do diagnóstico atrasado devido às dificuldades de distinguir entre o VNN e o vírus Usutu pode levar a muitas infecções não detectadas. Aumentar o enfoque na educação sobre os sintomas e a importância do relatório de potenciais casos pode ajudar na detecção e gerenciamento precoce.

Leia também: