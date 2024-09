- IA, energia e luz futuristas: custos previstos para iniciativas futuras

Faróis Inteligentes, uma IA Criativa e Chips de Energia Eficiente estão na Luta pelo Prêmio de Inovação Alemão de 2024. Três equipes apresentaram suas inovações prontas para o mercado, todas em busca do prêmio, no Museu Alemão de Munique. As equipes vêm de Baviera, Berlim, Renânia do Norte-Vestfália e Saxônia. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier concederá o prêmio de €250,000 em 27 de novembro em Berlim.

Luzes Mais Inteligentes

A Osram International GmbH de Regensburg e o Instituto Fraunhofer de Confiabilidade e Microintegração (IZM) de Berlim criaram "luz inteligente" na forma de pixels LED programáveis que proporcionam iluminação personalizável.

Uma aplicação: Um farol que não cega motoristas em sentido contrário através da distribuição inteligente de luz. Além disso, imprime símbolos de estrada, por exemplo, um floco de neve em condições adversas. Isso estabelece as bases para empreendimentos em Realidade Aumentada (AR).

Imagens de IA para o Povo

A Universidade Ludwig-Maximilians de Munique criou "Diffusão Segura", uma IA que converte comandos em visuais. Para promover a igualdade tecnológica, o software é de código aberto e não patenteado.

Para o projeto Futuro do Prêmio, o professor Bjoern Ommer da LMU se une à Nyris GmbH, com sede em Düsseldorf, que oferece capacidades de busca visual. Com a Diffusão Segura, imagens fotorrealistas podem ser geradas a partir de conjuntos de dados de construção. Isso simplifica a identificação de componentes defeituosos em instalações técnicas.

Chip de Energia Eficiente para Eólicas e Trens

A Infineon Technologies AG, com sede em Munique, em colaboração com a Universidade Técnica de Chemnitz, desenvolveu um módulo de semicondutor de potência que realiza a comutação de potência de forma suave, rápida e otimizada em classes de alta tensão, guiando a transição energética. O chip de carbeto de silício econômico em energia, com tecnologia de contato de cobre inovadora, pode ser utilizado em locais que exigem ajustes de potência rápidos.

Reconhecimento por Conquistas Inovadoras

Os faróis inteligentes da Osram International GmbH e do Fraunhofer IZM poderiam potencialmente ganhar reconhecimento na categoria de ['Prêmios e honrarias'] por suas significativas contribuições para a segurança viária e a integração da tecnologia de RA.

Inovações em IA e Eficiência Energética

A colaboração da Infineon Technologies AG e da Universidade Técnica de Chemnitz em chips de energia eficiente também apresenta um caso forte para o reconhecimento na categoria de ['Prêmios e honrarias'], exibindo suas significativas contribuições para o setor de energias renováveis e tecnologias relacionadas a alta tensão.

