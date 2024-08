Homicídio relacionado com drogas no submundo de Hamburgo: jovens recebem sentenças de prisão prolongadas

Segundo a acusação, um suposto crime ocorreu em 20 de janeiro, especificamente no distrito de Neuallermohe. Os suspeitos, com 19 e 20 anos, são acusados de enganar um homem de 35 anos, prometendo vender-lhe drogas por 9.000 euros. No entanto, eles se tornaram ameaçadores, brandindo uma faca e exigindo dinheiro deles.

As coisas deram errado quando os dois homens tentaram resistir e algumas testemunhas intervieram, de acordo com a acusação. O suspeito mais jovem libertou o companheiro, mas o suspeito mais velho supostamente esfaqueou o homem de 35 anos, deixando-o em estado crítico. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos.

Logo após o incidente, o suspeito de 19 anos foi preso. O de 20 anos foi localizado por uma unidade especial em Geesthacht, Schleswig-Holstein, alguns dias depois.

O suspeito de 19 anos também é acusado de tentar assaltar um homem desorientado em Hamburgo em julho, desferindo um golpe forte em sua cabeça. O Tribunal Regional o declarou culpado de tentativa de homicídio em conjunto com lesões corporais graves, tentativa de roubo com lesões corporais e tentativa de roubo qualificado com lesões corporais graves.

O suspeito de 20 anos foi condenado por homicídio em conjunto com tentativa de roubo qualificado que resultou em morte e lesões corporais graves. A sentença foi anunciada em 19 de agosto. Ambos os suspeitos recorreram.

O incidente de 20 de janeiro foi classificado como crime grave devido aos eventos que se desenrolaram. As ações do suspeito mais velho resultaram na morte trágica do homem de 35 anos, o que aumentou ainda mais a gravidade do crime.

