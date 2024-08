Homem condenado por homicídio em Münster

Inicialmente, a acusação era por homicídio culposo. No entanto, provas significativas surgiram durante o julgamento, sugerindo um homicídio impulsionado por supostos desejos inferiores.

Em suas argumentações finais, a acusação e a parte interessada defenderam uma sentença adequada. Enquanto isso, a defesa continuou a enxergar como homicídio culposo, mas não propôs uma pena específica.

Eventualmente, o tribunal da metrópole da Renânia do Norte-Vestfália concordou com a acusação de homicídio. O porta-voz do tribunal sugeriu que ele matou sua esposa devido à sua intenção de deixá-lo. O casamento dos dois estava supostamente em ruínas, de acordo com a acusação.

