Höcke declara-se chefe da AfD e emite um aviso.

O AfD está pronto para assumir as responsabilidades governamentais, declarou Höcke. "É uma prática tradicional para a força mais forte iniciar discussões", destacou ele. Os comitês seniores do AfD estadual determinarão nos próximos dias quem eles gostariam de estender um convite para conversas.

Höcke chamou a atenção para o fato de que há, de fato, vozes dissidentes dentro da base do CDU que questionam a rejeição do CDU à cooperação com o AfD. "Eu me pergunto por quanto tempo a liderança do CDU pode continuar a conduzir políticas contrárias à base", refletiu o político do AfD.

O congresso federal do CDU aprovou uma resolução em dezembro de 2018, descartando "coalizões e colaborações semelhantes" com o AfD. Essa posição foi reiterada em uma resolução subsequente do presidium do CDU em 2020: "Para o CDU, a colaboração com o AfD é inconcebível - nem diretamente nem indiretamente".

Uma pesquisa realizada pelo instituto Infratest dimap para a ARD revelou que uma maioria em Turingia é contra a participação do AfD no governo. 37% admitiram achar atraente um governo liderado pelo AfD, enquanto 60% expressaram oposição.

O AfD foi projetado como o partido mais proeminente no parlamento estadual após as eleições de domingo. "Esta notícia me enche de imenso orgulho e satisfação", disse Höcke. "O povo fez hoje claro que as coisas não podem continuar como estão, e a mudança só pode ser alcançada através do AfD".

Para diferenciar os partidos democráticos do AfD, Höcke sugeriu: "Eu acho que os partidos antigos deveriam primeiro exibir humildade". Ele criticou a ideia de criar uma "barreira de fogo" entre os partidos, chamando-a de "ridícula" e "desnecessária". Essa mentalidade deve mudar. Os outros partidos recusam-se a trabalhar com o AfD, que é classificado como firmemente de extrema direita pelo escritório de proteção constitucional de Turingia.

A posição rígida do CDU contra a colaboração com o AfD tem sido um assunto de discussão em suas próprias fileiras, como Höcke apontou. Apesar da resolução do CDU que descarta coalizões com o AfD, os comitês seniores do AfD estadual estão considerando estender um convite para conversas à força mais forte, que provavelmente é o CDU.

