Hamas diz que um alto funcionário foi morto num ataque no sul de Beirute

A Al Aqsa TV, órgão de comunicação social do Hamas, declarou que Saleh Al Arouri, chefe-adjunto do gabinete político do Hamas, foi "martirizado num traiçoeiro ataque aéreo sionista em Beirute".

Al Arouri era considerado um dos membros fundadores da ala militar do grupo, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, e estava baseado em Beirute.

Pelo menos quatro pessoas foram mortas no ataque que teve como alvo um escritório do Hamas no subúrbio de al-Mushrifiyyeh, em Beirute, informou a agência de notícias libanesa NNA.

O antigo embaixador israelita nas Nações Unidas, Danny Danon, elogiou as agências de segurança e de informação israelitas pelo assassinato de Al Arouri.

"Felicito as IDF, o Shin Bet, a Mossad e as forças de segurança pelo assassinato do alto funcionário do Hamas (Saleh Al Arouri) em Beirute", declarou Danon no X.

"Qualquer pessoa que tenha estado envolvida no massacre de 7/10 deve saber que vamos contactá-la e fechar uma conta com ela", acrescentou Danon.

A CNN solicitou mais comentários às Forças de Defesa de Israel (IDF).

O exército israelita demoliu a casa de Al Arouri na cidade de Aroura, na Cisjordânia ocupada, em outubro.

As IDF disseram na altura que as forças "operaram na cidade" para "demolir a residência de Saleh Al Arouri, vice-chefe do gabinete político da organização terrorista Hamas e responsável pelas actividades do Hamas na Judeia e Samaria".

Esta é uma história em desenvolvimento e será actualizada.

